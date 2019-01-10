替女法官處理遺產挨告 前大法官徐璧湖爭回清譽

前大法官徐璧湖。(中時資料照 王遠茂攝)

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已故法官張仁淑的獨子陳怡之，自訴前大法官徐璧湖變造遺囑，在張仁淑死後用張的提款卡領錢，涉犯偽造私文書罪，案經台北地方法院審理後，法官認為張仁淑生前曾指定徐為遺囑執行人，她有權領錢，今(10)日判決徐璧湖和同案被告楊莎蓁均無罪。本案可上訴。

徐璧湖是司法官訓練所第11期結業，2003年為前總統陳水扁提名為大法官，2016年政權再次輪替，總統蔡英文補提名新任大法官前，徐是「大法官審薦五人小組」成員。

張仁淑則是司法官訓練所第2期結業，法界資歷比徐璧湖還深，1992年曾代表全國女法官向內政部登記成立「中華民國女法官協會」，並擔任首屆理事長，2016年過世。

張仁淑生前，在2015年11月9日製作遺囑，找徐璧湖到家裡簽字，之後將遺囑交給張仁淑的繼承人陳怡之，徐後來與張仁淑姪女楊莎蓁，持卡領錢是根據遺囑辦事，張仁淑過世後，陳怡之有用電子郵件請託徐幫忙處理張仁淑的喪葬事宜，所以有花到張仁淑存款中的錢。

楊女審理時說，張仁淑是法官，行事很謹慎，遺囑確實是張打電話叫她簽，她簽署第一份時張仁淑發現不對，後來再約她、徐璧湖一起簽。北院審理後，法官認定徐璧湖確實受張仁淑之託處理遺產，徐和楊並沒有偽造、變造遺囑，依法應判無罪。

(中時 )

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