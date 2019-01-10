2019台灣燈會 觀光局估800~1000萬觀光人次

2019年01月10日 13:30 中時 張理國

「2019台灣燈會」即將在屏東縣大鵬灣國家風景區揭開序幕、點亮主燈，展期從2月19日至3月3日。觀光局長周永暉表示，這次燈會時間比較長，橫跨兩個週末，預估可以帶來800萬到1000萬人次的觀光人潮；周永暉並說，過去30年共經歷3次豬年，民眾若能帶著過去以來共3隻小豬到大鵬灣，將會有神祕禮物。

觀光局表示，今年邁入第30屆的「2019台灣燈會」以「屏安鵬來光耀30」為布展主題，共分為屏東、東港及大鵬灣三大燈區，各自展現其特色吸引國內外遊客到訪，其中主燈所在的大鵬灣燈區，是台灣燈會首次於國家風景區舉辦，其獨特的潟湖海岸地形是國內、外少見的燈會舉辦場地，燈區充分利用當地特殊地景地貌規劃，民眾除了可以細細欣賞燈藝師精巧別緻的製燈工藝與感受年節歡樂氣氛外，更可以漫步於燈區沿岸，聆聽海的聲音、感受海的味道與開展視覺的遼闊。

本次燈會不同以往而具3大特色：綠色節能、水域布景、日夜活動。主燈、豐豬爺副燈和休閒座椅等，在燈會活動後將永續留置原地成為大鵬灣當地特色地景。

觀光局說，今年主燈雖然首次不以生肖而以東港在地特產鮪魚為造型，然而值年生肖向為台灣燈會的重要元素，己亥年生肖「豬」將化身為各種可愛模樣出現在「P.P.Party豬豬派對」、豐豬爺副燈及撲滿小提燈，歡迎大、小朋友一起來燈會尋覓豬的蹤跡。

行政院長賴清德在院會裁示時說，交通部推動台灣燈會活動已邁入第30年，每年均吸引上千萬國內外遊客參觀，近年來都創造上百億元的觀光效益，更榮獲Discovery頻道推薦為全球最佳節慶活動，已然成為台灣向世界行銷的最重要節慶活動之一。台灣燈會首次移師屏東辦理，適逢30週年，是一個重要的里程碑，今年的燈會，早在一年多前即確定由屏東縣政府主辦，在交通部與屏東縣政府共同規劃、充分準備下，結合永續理念、融入在地特色與旅程活動，主燈設計展現屏東黑鮪魚主題，並首次在海洋灣域打造燈區，燈會整體規劃嶄新，精彩可期。

(中時 )