籲民進黨勿忘1124打掉重練 卓榮泰被2事打臉

2019年01月10日 13:15 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

民進黨新任主席卓榮泰昨完成宣誓，正式就任，卓致詞時表示，「絕對不能忘記1124這個幾乎讓我們站不起來，差一點被翻天覆地的日子」，他說雖形體上在，但在心理上要被打掉重練的認知。對此，資深媒體人鄭師誠提及兩件事，並諷刺表示「打掉重練？最好是啦！」

卓榮泰昨宣誓就職，並表示此刻開始希望全黨同志就算記不得928這個創黨的日子，「但絕對不能忘記1124這個幾乎讓我們站不起來，差一點被翻天覆地的日子」。他說，雖形體上在，但在心理上要被打掉重練的認知。一個秉持創黨精神理想，新的民進黨就此誕生；進步改革必須讓人民過安居樂業的生活，黨跟國家必須徹底改造，才能安邦定國，「改造不成功我們連回頭路都沒有」，信心不夠堅定，人民會收回僅存的一點點的信任。

對此，鄭師誠在臉書發文提及兩事，包括「口譯哥」趙怡翔將外派駐美代表處，接任駐美代表處政治組長，並領月薪27萬，由於趙怡翔沒有經過外交特考也缺乏外交歷練，引發許多人反彈。此外，鄭師誠還提及台南徵召新潮流的郭國文一事，民進黨中執會昨通過提名郭國文參選台南市第二選區立委補選，未獲提名的陳筱諭，痛批民進黨甘受派系操控，操作黑箱民調又看不起年輕人，宣布退黨參選到底。鄭師誠諷刺表示，「打掉重練？最好是啦！可能會被打掉……在下回選舉啦！」

網友則回應表示「我比較期待這個政黨整個打掉不用練了」、「輸的還不夠啦！2020再教訓一下」、「不要打掉重練啦，乾脆自我毀滅比較快」、「最好整個民進黨全部打碎 給這個愈來愈退步的黨消失」、「民進黨永遠都不懂得何謂是民意？只會整天畫大餅讓人民聽了爽快。民進黨真的是要徹徹底底大失敗一次才會警惕到何謂是（危機）」、「執政黨永遠最不容易反省，要到一無所有時，才會謙卑謙卑再謙卑，現在是千杯不醉不願醒」、「不知反省的民進黨，敗的會更徹底」。

(中時電子報)