與大陸和平方案？民調33.7％挺歐盟模式

2019年01月10日 13:28 旺報 潘維庭

兩岸議題最近因「習五條」引發熱議，據中華民意研究協會10日公布民調顯示，民眾認為最有可能實現兩岸間長久和平方案的看法，33.7％支持「歐盟模式」（兩岸在彼此承認的基礎上組成共同體）為最高，其次是「大英國協模式」為18.3％（兩岸在形式上如同一國，實質上互不隸屬）。僅11.7％支持台灣獨立，學者認為，大多數老百姓希望「黏但又不至於太黏」的兩岸關係，大陸想推「一國兩制」，對台灣百姓來講「跳了好幾步」。

該協會秘書長、世新行管系主任莊文忠10日公布最新民調顯示，對於兩年多來蔡政府兩岸關係走向看法為何？近半數（49.2％）民眾認為蔡總統執政兩岸關係是「維持現狀不變」，近三成（28.5％）表示「走向獨立」；僅3.5％認為走向統一、18.7％無反應。

不過，民調也顯示，64％對於蔡總統執政兩年多期間的兩岸關係不滿意，認為兩岸的關係「變得比較差」，僅有1％表示兩岸關係有變好、25.9％認為差不多；9％無反應；多數民眾也不看好未來一年蔡政府的兩岸關係發展，47.4％認為將和現在差不多，35.9％認為會比較差，4.7％認為變得比較好，12％無反應。

如果兩岸關係改善，對台灣最大的幫助是什麼？63.4％受訪民眾認為是「提振台灣經濟的發展」，也有9.2％認為「沒有任何幫助」，逾半數以上民意認為改善兩岸關係對台灣經濟發展很重要。

另外，受訪民眾也表達新南向政策不及改善兩岸關係重要：高達七成六受訪民眾認為大陸市場對台灣經濟發展「有幫助」；但是受訪民眾對於蔡英文總統推動的新南向政策，看法分歧：四成一認為對台灣經濟發展是「沒有幫助」，但也有近四成（39.5％）表示有幫助。多數受訪者比較看好大陸市場的重要性。

未來應該如何改善兩岸的關係，受訪民眾認為中國大陸政府應該對台灣展現更多善意，其中最重要的友善行為是「在國際外交上承認中華民國」（39.8％），其次是「向台灣採購農產品和對台灣產品免關稅」（28.2％）。

反之，受訪民眾認為大陸政府最不友善的行為是：國際打壓和軍事恫嚇。三成民眾（30.2％）認為中共對台灣最不友善的行為是「阻撓我國與其他國家建交和出席國際會議」，另有二成六（26.1％）認為是「對台灣實施軍事演習和軍事威脅」。

未來兩岸政府在何種條件下，可以進行談判？近六成（59.2％）受訪民眾並不清楚，有16.8％認為在「國際上相互承認和尊重」前提之下，我國政府可與中國大陸政府展開有關未來前途的談判。

民眾認為兩岸能達到長久和平方案為何？33.7％支持「歐盟模式」（兩岸在彼此承認的基礎上組成共同體）為最高，其次是「大英國協模式」為18.3％（兩岸在形式上如同一國，實質上互不隸屬）；15.9％在大陸民主化後兩岸共同締造民主中國；11.7％支持台灣獨立；20.4％無反應。

淡江戰略所所長李大中指出，大多數老百姓希望「黏但又不至於太黏」的兩岸關係，有一定程度的統合，但又有一點像主權定義上的國家；大陸想推一國兩制、想一步到位，但對台灣百姓來講，是跳了好幾步的過程。

輔大日文系教授何思慎則提到，大陸在國際社會愈打壓我們，我們的民心「跑得愈遠」，應該與台灣人民在國際社會共享稱呼，「中國」不應該由中華人民共和國獨占，「中國大於中華人民共和國、中國裡面應該有中華民國」，才能避免「中華民國台灣化」，被一部分的人認為「華獨」。

該民調於2018年12月24日至26日晚上六至十時進行，由中華民意研究協會委託全國公信力民調公司所做，調查母體為台灣地區（包括金門縣和連江縣）20歲以上的成年人，抽樣清冊為台閩地區住宅電話號碼資料庫，在九成五信心水準下，抽樣誤差為正負2.78個百分點，並根據最新人口資料、地區、性別、年齡和教育程度加權處理。

(旺報 )