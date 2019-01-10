文化部預算超過GDP1％ 將設置文化發展基金

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彭媁琳

行政院會今日通過文化部擬具的「文化基本法」草案，將送立法院審議。文化部長鄭麗君表示，未來將設置文化發展基金，希望透過中介組織和文化發展基金，支持基本的文化發展事項，例如公共媒體需要獨立資金來源，確保獨立性。

行政院長賴清德指出，台灣的文化豐富多元，人民作為文化主體，所享有創作、參與等文化權利應受保障，政府肩負打造有利文化發展環境、促進文化多樣發展等責任，因此推動「文化基本法」，以確立國家文化發展基本原則及施政方向，落實文化公民權，實現「文化台灣」願景。

「文化基本法」草案中，最受到關注的就是第20條：「為健全文化治理，文化行政機關之組織、人事、經費應有適當配置；國家得優先考量透過中介組織對外進行文化預算獎勵、補助等，以落實臂距原則。」以及第23條「保障文化預算之充裕與設置文化發展基金」。

鄭麗君表示，第23條第一項中規定：「各級政府應匡列文化預算，保障專款專用，合力分配及運用文化資源，持續充持文化發展所需預算，並逐年成長。」這是以正面文字來匡列，沒有設定預算比例。

鄭麗君強調，2016年她接任文化部長時，文化部預算佔GDP0.84％，今年已經突破1％，這對各國來說都是很重要的里程碑。

另外，文化相關經費除公務預算外，還希望透過中介組織運作，形成文化自理體系，加上文化發展基金，支持重要基本的文化事項，例如公共媒體，需要獨立基金，確保獨立性，設立文化基金是可行方案，部會協商時有共識，不以僵硬數字來匡列。

鄭麗君也指出，地方政府或相關單位對藝文型態不了解，因此常常出現對藝文工作者有不平和的待遇，未來文化基本法可以讓藝文團體排除適用政府採購法，補助可以更有彈性，這是文化發展最重要的一步。

(工商 )

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