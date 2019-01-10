台中立委補選 王義川抽中3號、沈智慧4號

國民黨立委候選人沈智慧抽中4號，高喊「事事如意」！（陳世宗翻攝）

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民進黨立委候選人王義川，由市議員曾朝榮及台中黨部主委何明杰陪同下進行號次抽籤！（陳世宗翻攝）

台中巿第五選區立委補選候選人10日進行選舉號次抽籤！國民黨候選人沈智慧抽中4號高喊「事事如意」；民進黨候選人王義川抽中3號現場呼喊「台中有三川」。無黨籍邱于珊抽中1號高喊「一馬當先」，主張拚經濟吸引陸客來觀光。聯合黨林忠勝抽中2號戴上「蝙蝠俠」面罩，主張拚經濟、顧健康！

台中第五選區立委補選將於1月27日投票！10日舉行號次抽籤！藍、綠雙方陣營動員到台中州廳廣場喊口號造勢！沈智慧由新當選的市議員陳文政、羅廷瑋與黃健豪陪同；沈智慧指出，她抽到4號代表「事事如意、四時平安」。

沈智慧說，去年底9合1選舉藍營大勝利，但國民黨在立法院還是在野黨，席次仍不足以制衡民進黨；呼籲就從台中、台北補選開始讓國民黨贏，加上新北、彰化、台南、金門的4席，讓國民黨取得申請釋憲的席次；這場選舉不能掉以輕心，大家要讓「蔡英文再輸一次」。

民進黨立委候選人王義川騎著iBike前往台中州廳，由市議員曾朝榮及民進黨台中黨部主委何明杰陪同下進行號次抽籤！王義川抽到心目中的幸運號次3號後，競選團隊展現超強氣勢高喊「台中有三川，綠川、柳川、王義川」、「阿川！凍算！」。

王義川表示，若順利進入到國會，他必定捍衛台中軌道運輸守護台中捷運努力，並將成為「助學立委」爭取就學貸款延緩10年還款，及「安親立委」爭取中央補助學童安親課輔費用；呼籲「還林佳龍一個公道」。

(中時 )

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