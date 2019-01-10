國訓中心不當挪用經費 監委糾正體育署

2019年01月10日 13:31 中時 鄭舲

國家運動訓練中心前執行長林晉榮自2017年1月就任後，經指控大量進用新人，不當將選手訓練經費新臺幣296萬元挪作人事費，導致經費由盈轉虧，無法提供國家級運動選手良好伙食，監察院今審查通過由監委蔡崇義提出的調查報告，糾正教育部體育署。

蔡崇義指出，體育署對於國訓中心前執行長自上任起，著手大幅修改該中心組織章程，規劃將原本扁平化的組織架構比照行政機關科層化組織擴大編制，並增設各階層主管及競技運動強化委員會等不當擴編作為，未能確實發揮監督機關職責嚴予導正，遲至2018年3月間爆發前執行長大量進用新人，不當將選手訓練經費挪作人事費等爭議後，體育署才進行查處並責成該中心檢討改正，相關作為，核有違失。

蔡崇義也表示，國訓中心於組織章程及人事規章尚未完成修正及報經教育部核定下，逕自發給主管加給等不當作為，目前國訓中心已完成修改組織章程及人事規章報請教育部核定中，然而對於國訓中心過往大量聘用的人力，教育部應督導國訓中心確實評估檢視其適當性，以發揮適才適所之效，對於以人事費補助款溢發主管加給高達174萬餘元部分，也應確實督導國訓中心辦理繳回。

另外，蔡崇義調查發現，國訓中心自2017年至2018年3月間大量聘僱新進人員，不當勻支「體育役優秀選手計畫」及「亞奧運、世大運選手計畫」金額共計57萬4214元，支應國訓中心行政人員薪資，且發生不當挪用教育部補助的運動發展基金預算1322萬餘元採購設備遭函知改正，不當支用顯然已嚴重排擠選手培訓經費，影響政府對選手後勤支援，為避免類似情事再生，教育部應本於監督機關權責，加強監督政府補助款使用。

蔡崇義也指出，國訓中心將伙食經費不當支應廚務人員人事費用高達282萬餘元，導致伙食經費由盈轉虧，未能提供教練選手優質膳食，遭教練抨擊伙食差。國訓中心成立宗旨為培育國家優秀運動選手，良好的膳食為競賽致勝關鍵因素之一，國訓中心未妥思運用伙食經費積極提升選手膳食品質，竟將伙食經費不當支用於用人費用，洵有未當。

(中時 )