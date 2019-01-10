各縣市兩岸交流民調：逾四成同意可與中央提不同主張

台大政治系教授左正東。（潘維庭攝）

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旺報
台大政治系教授張登及。（潘維庭攝）
中華民意研究協會10日公布兩岸關係民調結果。（潘維庭攝）

九合一大選後，藍營奪下15縣市執政權，外界關心是否會在兩岸交流上「地方包圍中央」。中華民意研究協會10日公布民調顯示，逾四成（45.9％）民眾認為，即使中央政府反對，地方政府也應兩岸交流，並可提出和中央不同的兩岸關係主張，以反映最新民意。學者認為，若地方政府在兩岸交流上無作為，衝擊民眾生活，第一線面對壓力的，還是地方首長。

中華民意研究協會10日公布民調顯示，在民眾對各縣市與大陸交流的看法，45.9％認為即使中央反對，地方政府也應交流，也可提出和中央不同的兩岸關係主張，反映最新民意；24％認為地方可進行交流，但不該提出和中央不同的兩岸關係主張；14.3％認為若中央反對，地方政府就不應進行交流，15.8％無反應。

該協會副理事長、台大政治系教授左正東指出，民調反映給地方政府清楚訊號，民眾希望兩岸關係上政府有所作為，這種期待可以看到是跨黨派、地域平均分配的。認為要積極管理的人相對少數，若地方政府在兩岸上沒有作為，使民眾經濟生活受影響，第一線面對壓力的還是地方首長。

該協會理事、台大政治系教授張登及認為，民調反映「經濟至上主義」成為主流，出現「務實性的民意趨勢」，有民意授權的地方首長，民意給它綠燈，如果真的擔心有影響國家安全之虞，「兩岸監督條例」就應盡快審議立法，「要開大門走大路」，不能只任法案躺在立院，只有中央政府強調兩岸政策是中央職權卻不作為。

該民調於2018年12月24日至26日晚上六至十時進行，由中華民意研究協會委託全國公信力民調公司所做，調查母體為台灣地區（包括金門縣和連江縣）20歲以上的成年人，抽樣清冊為台閩地區住宅電話號碼資料庫，在九成五信心水準下，抽樣誤差為正負2.78個百分點，並根據最新人口資料、地區、性別、年齡和教育程度加權處理。

(旺報 )

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