網路聲量大爆發！大數據揭蔡英文由黑翻紅原因

2019年01月10日 13:35 中時電子報 戴安瑋

大陸國家領導人習近平拋出一國兩制、四大老逼宮後，蔡英文的網路聲量於元旦過後由黑翻紅，DailyView網路溫度計分析認為，這與蔡英文臉書經營策略改變有關，她用自己的照片壓上表達立場的文字，宛如年輕人的長輩圖，獲得很好成效，不但有14萬人按讚，更有15862次分享。

DailyView網路溫度計表示，大陸國家領導人習近平拋出一國兩制後，蔡英文的網路聲量飆高，在元旦過後由黑翻紅，很大一部分跟她的臉書經營策略有關。過去蔡英文的臉書多半直播記者會談話、PO行程照片，但1月2日回應習近平「拒絕一國兩制」的立場，則用自己的照片壓上表達立場的文字，宛如年輕人的長輩圖。這則貼文獲得很好的成效，不但有14萬人按讚，更有15862次分享。

DailyView網路溫度計說，不知道是蔡英文的更換了小編團隊，或者是調整的經營社群的策略，這則貼文成功以後，蔡英文用「年輕人長輩圖」模式，又PO了4則貼文。拒絕一國兩制的英文版、回應四大老逼宮「誰要選、誰不選，不是誰說了算，相信民主機制就對了」、「總統，應該會台灣人民奮鬥，不是為自己的權位。」等，最後甚至將拒絕一國兩制的宣言，翻成各國語言，讓各駐外單位小編去轉貼擴散，是非常有社群感的操作。

根據《FANSDO》的臉書粉絲數分析，從1月1日至1月7日，蔡英文的粉絲人數持續成長，日成長人數高達4504人，上週粉絲團有219萬6485人，這週的粉絲就增加了5萬3406人。反倒是深耕經營社群已久的台北市長柯文哲，近期貼文數變少，另外對兩岸立場模糊，讓部分粉絲退讚，上星期粉絲團人數為211萬6419人，本周為211萬6940，只增加了521人；人氣很旺的高雄市長韓國瑜，上周粉絲團人數有64萬4296人，本周則有65萬0676人，增加了6380人。

不過，從《KEYPO大數據關鍵引擎》的聲量趨勢發現，蔡英文的整體聲量從6日後又開始往下，7日雖有蔣萬安的議題，但聲量已掉到67835筆。蔡英文的粉絲人數雖有增加，但聲量還是來自臉書，該如何維持熱度到明年大選，確實走出同溫層，還值得觀察。

(中時電子報)