市議員朱暖英向市民借錢？全都是詐騙！

2019年01月10日 13:47 中時 陳世宗

農曆年關將近，傳出有不法份子，假冒市議員朱暖英本人之名義向南屯當地市民進行詐騙。朱暖英10日鄭重表示，「自己絕對沒有託付任何人向市民朋友借錢」。若民眾有遇到，佯稱是朱暖英或者代表議員的人要借錢，請不要懷疑立即報警，交由警方來幫忙處理。

對於遭詐騙受害的民眾，朱暖英百感交集的說，實在是對市民朋友深感虧歉，自己在地方深耕經營許久，沒有也未曾想到過，會出現有心人士利用選民對她的信任，在外頭招搖撞騙詐取金錢。朱暖英疾聲呼籲市民朋友提高警覺，有關財物權益的事務，切莫輕易相信以LINE等通訊軟體上，不明人士傳來的借錢訊息。

朱暖英說，一位住南屯區的退休楊老師，日前接到一位女性電話，聲音很像民代朱暖英議員，讓楊老師真以為是議員來電，前兩通都是用心問候，讓楊老師非常開心，直呼議員真好，每天向她問候，讓她感覺很溫馨，稱議員那麼忙還可每天向她問好，取得她信任後，過2天便開口向她說因週轉不靈想先借錢。

機靈的楊老師先行推託，然後向朱議員求證，求證後才知道和她通話的對象並非議員本人。對於嚴重侵犯朱暖英市議員名譽的冒名借貸詐騙事件，昨日已由朱暖英市議員本人，陪同詐欺受害民眾，臨櫃向南屯派出所作報案處理。係由周景彬所長出面接洽了解案情經過，指示承辦員警受理，朱市議員所提出的偽造文書罪告訴與詐欺罪告發案件。

周景彬所長當場允諾立即指派警察同仁，著手進行犯罪偵查的工作，以遏止治安歪風不斷擴大。周景彬表示，冒名詐欺借貸有同時侵犯財產與名譽信用法益的可能，呼籲不法人士切莫因小失大，疑犯不管財物有沒有既遂都會觸法！

周景彬並提醒民眾越接近年關宵小騷動猖獗，不法動作常見頻頻，要先保持冷靜莫慌亂手腳，並保管好自身財物安全，當心出入不清楚的生面孔，若察覺有異可以通報派出所，來進行協助幫忙。

市議員朱暖英表示，未來民眾如果遭遇這樣的情勢，請別客氣來電04-24724016，至朱暖英市議員服務處作查證；同時，為了避免金錢損失，請切勿隨意操作提款機，把金錢隨意匯款或交給他人。

(中時 )