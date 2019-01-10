微風南山開幕4喜廖鎮漢賣關子 孫芸芸也說：不知道

2019年01月10日 14:18 中時 郭家崴 、 粘耿豪

微風策略長廖曉喬穿微風南山獨家引進的ALEXANDERWANG外套4萬2800元、連身褲1萬6800元、耳環1萬6080元、鞋子2萬2500元，搭配鑽飾手套，展現個性美。（粘耿豪攝）

孫芸芸穿DavidKoma洋裝、ALEXANDREBIRMAN高跟鞋；楊謹華穿ALEXANDERWANG襯衫2萬6800元、皮帶2萬8180元、裙子2萬5800元，雙姝時尚有型；陶喆穿則自搭行頭帥氣出席。（粘耿豪攝）

伊林娛樂集合34位模特兒走秀，陣仗大超有氣勢。（粘耿豪攝）

伊林娛樂吳品萱演繹GeorgJensen全球首間旅行概念店行李箱。（粘耿豪攝）

伊林娛樂王思偉展示米蘭複合式精品店10CorsoComo潮流新裝。（粘耿豪攝）

BlueBottleCoffee全台首家禮品概念店昨VIPDay單日業績60萬元，今一開門也擠滿人潮。（粘耿豪攝）

微風南山今（10日）開幕，董事長廖鎮漢與董娘孫芸芸、策略長廖曉喬，以及藝人嘉賓楊謹華、陶喆等出席剪綵，廖鎮漢致詞時提到今天有4件喜事，就是認識20年的好友陶喆兒子將出生、楊謹華剛登記結婚、微風南山今天開幕，但第4喜賣關子，會否在信義區再開一家百貨？他說不是，孫芸芸口徑一致「不知道耶」，廖鎮漢致詞完，廖曉喬微笑點頭，讓業界揣測有可能是廖曉喬好事近了。

微風南山昨為VIPDay，話題商店BlueBottleCoffee全台首家禮品概念店單日業績60萬元，全館人潮不斷，廖鎮漢表示18年前微風在東區成立微風廣場，被說是一場不可能的任務，卻奠定了微風的基礎；12年前往台北車站發展，大家又認為是不可能任務，但奇蹟發生，如今北車是各國觀光客來訪必到的景點；4年前微風在信義區插下第1根旗子「微風松高」，3年前插第2根旗子「微風信義」，今天微風再有第3根旗子「微風南山」，「我非常有信心，累積18年的養分，可帶來更好、更棒、更享受的購物體驗！」

對於信義區的布局，微風南山是新地標，廖鎮漢期待很高，不僅是業績，還包括消費者的感受，其中有2222坪的微風超市南山旗艦店，360度的5D飛行劇院，以及7家米其林餐廳，加上與日本鐵道購物商場atre合作吸引很多哈日粉絲，對信義區大加分。

信義區現有13家百貨，是全球密度最高，「密集也是磁石，人潮不是問題，端出牛肉才是重點」，未來就是「要與好朋友（百貨同業）如何讓信義區更集市、更驕滶，把台灣行銷出去。」談及目前集團有10家店，今年要挑戰300億元，讓同事心臟多跳幾下，日後會有更多合作案要談，第4喜會等時間到了再說。

楊謹華上月18日當了「陳太太」，稱老公「先生」，結婚前2天很緊張，大家看到她都笑瞇瞇，問她何時宴客和生孩子，她目前都順其自然；陶喆則說他是笑瞇瞇看著老婆Penny的肚子，Penny已沒害喜，但肚子重很辛苦，2月底兒子就會出生，目前取了法文小名「Bonbon」，是Kiss親親的意思，中文名字目前還在想，跟寫歌一樣需要靈感。

楊謹華被求婚時孫芸芸也在場，昨被問到有無夫妻相處之道可分享給楊謹華？孫芸芸肯定楊謹華與先生的感情，笑說「他們很好啊」；楊謹華低調登記，陶喆沒被通知，陶喆預告兒子滿周歲時會邀楊謹華和她先生Ben，一起分享喜悅。

伊林娛樂出動34位模特兒走秀，且在各大品牌駐店迎賓，吳品萱和邱求新在GeorgJensen全球首間旅行概念店展示行李箱，吳品萱為照顧3歲雙胞胎兒子，無法想像自己拿3本護照出國玩「我沒勇氣」，只好努力工作賺錢幫兒子買玩具；王思偉與璀璨之星第4屆冠軍鄭宇倫演繹米蘭複合式精品店10CorsoComo新裝，勾起她曾去米蘭本店喝咖啡的回憶，看著頭上有凌宗湧的藝術作品「花饗」空中花海，驚呼與米蘭店內綠色植物綴飾有異曲同工之妙。

(中時 )