為她棄25年糟糠妻！貝佐斯小三身分大解密

2019年01月10日 13:50 中時電子報 吳映璠

亞馬遜公司（Amazon）執行長貝佐斯（Jeff Bezos）與妻子瑪肯西9日在推特發布共同聲明，宣布兩人正式結束25年婚姻關係，據外媒踢爆，貝佐斯實際上已與前福斯新聞台主播桑契斯（Lauren Sanchez）發展地下情，究竟這位49歲的美魔女有何魅力，以下為您整理。

1. 桑契斯與夫斬斷13年關係

綜合外媒報導，不只貝佐斯夫婦離婚，桑切斯其實也斬斷與夫婿懷特賽爾（Patrick Whitesell）13年的婚姻關係。桑切斯與懷特賽爾於2005年結婚，不過兩人關係起伏不定、分分合合，直到去年秋天兩人協議分開，只是離婚手續尚未完成。

在與夫婿分手後的療傷期間，桑契斯與貝佐斯開始密集會面，據英國每日郵報（Daily Mail）報導，兩人展開地下情實際上已達8個月，友人還爆料，貝佐斯會傳色情自拍照給桑契斯，而近幾個月來兩人的關係也逐漸檯面化，越來越不避諱在公開場合出雙入對，友人全看在眼裡。

懷特賽爾實際上是好萊塢超級經紀人，旗下藝人包括麥特戴蒙、克莉斯汀貝爾、休傑克曼，而兩人2005年的婚禮上也是眾星雲集，包括班艾佛列克、麥特戴蒙、潔西卡艾芭、休傑克曼等A咖明星全部到場獻上祝福。

當時這對新婚夫婦感情正炙，桑契斯還對閨蜜吐露「自己找到真愛了」。兩人13年婚姻中總共育有2名子女，桑契斯與第一任丈夫另外育有1子。

2.桑契斯夫婦與貝佐斯夫婦感情交好

桑契斯夫婦與貝佐斯夫妻其實認識多年，兩對夫妻都在西雅圖置產，因此多有往來。

2016年，媒體還捕捉到桑契斯夫婦與貝佐斯一同參加派對的畫面，消息人士透露，當時貝佐斯和桑契斯兩人看起來就相當友好。

3.桑契斯活躍於電視圈

桑契斯實際上是知名主持人，在洛杉磯娛樂圈尤其活躍。她畢業於加州El Camino學院及南加大，畢業後先擔任福斯11台的娛樂記者，自2011-2017年被拔擢為福斯新聞的晨間節目《Good Day LA》搭檔主持人，另外她也曾主持《Think You Can Dance》、《Extra》和《Best Damn Sports Show Period》等多檔節目。

主持活動之外，桑契斯也曾參與電影拍攝，包括「鐵男總動員」（The Longest Yard）、「明天過後」（The Day After Tomorrow）、「鬥陣俱樂部」（Fight Club）、「熊麻吉2」（Ted 2）都有她的貢獻。

4.桑契斯與貝佐斯擁有共同興趣：開直升機

與貝佐斯興趣相投，桑契斯其實也擁有直升機飛行執照，而且駕駛能力還非常好，她曾擔任過知名大導克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）奧斯卡得獎影片「敦克爾克大行動」的航空顧問，而桑契斯本人也非常熱衷於空中拍攝。

她自己也是航空電影製作公司Black Ops Aviation創辦人，曾對外表示相當熱愛這份工作，熱愛娛樂也熱愛拍片，因此將兩個嗜好結合在一起。

而桑契斯在航空拍攝的專業能力也讓她獲得貝佐斯青睞，成為藍源公司（Blue Origin）的直升機飛行員，並為貝佐斯航空拍攝，而兩人也在拍攝期間多次會面。

據媒體踢爆，最近四個月貝佐斯與桑契斯密集約會，兩人也曾一同開直升機出遊。

(中時電子報)