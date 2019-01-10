為她棄25年糟糠妻！貝佐斯小三身分大解密

貝佐斯與知名女主播桑契斯地下情長達8個月，據報導兩人住得近擦出愛火，也有共同興趣就是開直升機，最近也被目擊開直升機幽會。（圖／shutterstock、美聯社）

友善列印
中時電子報

亞馬遜公司（Amazon）執行長貝佐斯（Jeff Bezos）與妻子瑪肯西9日在推特發布共同聲明，宣布兩人正式結束25年婚姻關係，據外媒踢爆，貝佐斯實際上已與前福斯新聞台主播桑契斯（Lauren Sanchez）發展地下情，究竟這位49歲的美魔女有何魅力，以下為您整理。

1. 桑契斯與夫斬斷13年關係

綜合外媒報導，不只貝佐斯夫婦離婚，桑切斯其實也斬斷與夫婿懷特賽爾（Patrick Whitesell）13年的婚姻關係。桑切斯與懷特賽爾於2005年結婚，不過兩人關係起伏不定、分分合合，直到去年秋天兩人協議分開，只是離婚手續尚未完成。

在與夫婿分手後的療傷期間，桑契斯與貝佐斯開始密集會面，據英國每日郵報（Daily Mail）報導，兩人展開地下情實際上已達8個月，友人還爆料，貝佐斯會傳色情自拍照給桑契斯，而近幾個月來兩人的關係也逐漸檯面化，越來越不避諱在公開場合出雙入對，友人全看在眼裡。

懷特賽爾實際上是好萊塢超級經紀人，旗下藝人包括麥特戴蒙、克莉斯汀貝爾、休傑克曼，而兩人2005年的婚禮上也是眾星雲集，包括班艾佛列克、麥特戴蒙、潔西卡艾芭、休傑克曼等A咖明星全部到場獻上祝福。

當時這對新婚夫婦感情正炙，桑契斯還對閨蜜吐露「自己找到真愛了」。兩人13年婚姻中總共育有2名子女，桑契斯與第一任丈夫另外育有1子。

2.桑契斯夫婦與貝佐斯夫婦感情交好

桑契斯夫婦與貝佐斯夫妻其實認識多年，兩對夫妻都在西雅圖置產，因此多有往來。

2016年，媒體還捕捉到桑契斯夫婦與貝佐斯一同參加派對的畫面，消息人士透露，當時貝佐斯和桑契斯兩人看起來就相當友好。

3.桑契斯活躍於電視圈

桑契斯實際上是知名主持人，在洛杉磯娛樂圈尤其活躍。她畢業於加州El Camino學院及南加大，畢業後先擔任福斯11台的娛樂記者，自2011-2017年被拔擢為福斯新聞的晨間節目《Good Day LA》搭檔主持人，另外她也曾主持《Think You Can Dance》、《Extra》和《Best Damn Sports Show Period》等多檔節目。

主持活動之外，桑契斯也曾參與電影拍攝，包括「鐵男總動員」（The Longest Yard）、「明天過後」（The Day After Tomorrow）、「鬥陣俱樂部」（Fight Club）、「熊麻吉2」（Ted 2）都有她的貢獻。

4.桑契斯與貝佐斯擁有共同興趣：開直升機

與貝佐斯興趣相投，桑契斯其實也擁有直升機飛行執照，而且駕駛能力還非常好，她曾擔任過知名大導克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）奧斯卡得獎影片「敦克爾克大行動」的航空顧問，而桑契斯本人也非常熱衷於空中拍攝。

她自己也是航空電影製作公司Black Ops Aviation創辦人，曾對外表示相當熱愛這份工作，熱愛娛樂也熱愛拍片，因此將兩個嗜好結合在一起。

而桑契斯在航空拍攝的專業能力也讓她獲得貝佐斯青睞，成為藍源公司（Blue Origin）的直升機飛行員，並為貝佐斯航空拍攝，而兩人也在拍攝期間多次會面。

據媒體踢爆，最近四個月貝佐斯與桑契斯密集約會，兩人也曾一同開直升機出遊。

(中時電子報)

文章來源：Who Is Lauren Sanchez? All About the News Anchor Dating Billionaire Jeff Bezos

文章來源：Jeff Bezos has been seeing estranged wife of Hollywood mogul

文章來源：Amazon CEO Jeff Bezos 'has been having an eight month affair with a 49-year-old TV anchor, sharing sexy selfies and exotic vacations together' and only announced his $140bn split from wife of 25 years because the fling was to be made public

貝佐斯與小三愛火狂燒 被爆14天…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。