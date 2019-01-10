虐童引發全台共憤！嚴立婷怒嗆幼兒園主任：能不能給妳十巴掌？

2019年01月10日 13:59 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

新北市永和一間幼兒園爆出集體虐童事件，涉嫌虐童的夏姓主任出面說明時，表示是「情緒失控」，並非施暴，更直接回應：「已經道歉了，那要怎麼樣！」引發外界撻伐。藝人嚴立婷得知後，在臉書爆氣怒譙：「家長們情緒失控能不能給妳十巴掌？」

新北市永和區的私立托嬰中心昨（9）被民代踢爆虐兒事件。（圖／記者譚宇哲攝）

新北市永和區的私立托嬰中心昨（9）日被民代踢爆虐童事件，新北市社會局除裁罰14萬元罰鍰，也勒令涉案人員終身不得擔任托育人員，該中心也依法裁罰30萬元，新北市府表示，涉案人員恐涉妨害兒童身心發育罪嫌，檢警已介入偵辦。而該園區的26位幼兒也將轉收托到其他托嬰中心。

嚴立婷在臉書痛批該主任。（圖／翻攝自嚴立婷臉書）

不過昨日該幼兒園接受訪問時，該幼兒園的主任卻表示是「情緒失控」，更回嗆記者「已經道歉了，那要怎麼樣！」藝人嚴立婷10日在臉書直接回嗆：「那如果家長們情緒失控能不能不小心給妳十巴掌？只是想問妳這種人怎麼配當幼兒園的主任！」她表示最討厭這種自以為有程度有水準的口氣，更毫無羞恥心地說出沒人聽得下去的話，她更呼籲：「家長真的要好好慎選孩子們的學校啊！」、

嚴立婷更怒嗆「老鼠屎快離開教育界」，一番心聲引來網友共鳴，紛紛留言：「沒道德的人請不要做高尚職業」、「什麼叫那你想要怎麼樣！」、「看了好揪心好難過」，更有家長分享自己小孩曾經遇到的被老師霸凌的事件「我女兒在安親班遇過言語霸凌的老師，到現在19歲了，還是抹不過去那時的陰影，一定要嚴懲才不會再有受害兒，但也不要成為恐龍家長」。

(中時電子報)