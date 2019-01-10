虐童引發全台共憤！嚴立婷怒嗆幼兒園主任：能不能給妳十巴掌？

新北市幼兒園虐童事件讓藝人嚴立婷直呼能不能打妳十巴掌？（圖／翻攝自嚴立婷臉書）

友善列印
中時電子報
／綜合報導

新北市永和一間幼兒園爆出集體虐童事件，涉嫌虐童的夏姓主任出面說明時，表示是「情緒失控」，並非施暴，更直接回應：「已經道歉了，那要怎麼樣！」引發外界撻伐。藝人嚴立婷得知後，在臉書爆氣怒譙：「家長們情緒失控能不能給妳十巴掌？」

新北市永和區的私立托嬰中心昨（9）被民代踢爆虐兒事件。（圖／記者譚宇哲攝）

新北市永和區的私立托嬰中心昨（9）日被民代踢爆虐童事件，新北市社會局除裁罰14萬元罰鍰，也勒令涉案人員終身不得擔任托育人員，該中心也依法裁罰30萬元，新北市府表示，涉案人員恐涉妨害兒童身心發育罪嫌，檢警已介入偵辦。而該園區的26位幼兒也將轉收托到其他托嬰中心。

嚴立婷在臉書痛批該主任。（圖／翻攝自嚴立婷臉書）

不過昨日該幼兒園接受訪問時，該幼兒園的主任卻表示是「情緒失控」，更回嗆記者「已經道歉了，那要怎麼樣！」藝人嚴立婷10日在臉書直接回嗆：「那如果家長們情緒失控能不能不小心給妳十巴掌？只是想問妳這種人怎麼配當幼兒園的主任！」她表示最討厭這種自以為有程度有水準的口氣，更毫無羞恥心地說出沒人聽得下去的話，她更呼籲：「家長真的要好好慎選孩子們的學校啊！」、

嚴立婷更怒嗆「老鼠屎快離開教育界」，一番心聲引來網友共鳴，紛紛留言：「沒道德的人請不要做高尚職業」、「什麼叫那你想要怎麼樣！」、「看了好揪心好難過」，更有家長分享自己小孩曾經遇到的被老師霸凌的事件「我女兒在安親班遇過言語霸凌的老師，到現在19歲了，還是抹不過去那時的陰影，一定要嚴懲才不會再有受害兒，但也不要成為恐龍家長」。

(中時電子報)

余天重返立委戰場 挨李亞萍嗆「… 李千那為三餐溫飽 到便利商店討…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。