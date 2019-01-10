調查官到三重住處逮人 立委高志鵬預計下午4時入監

民進黨前立委高志鵬貪污案遭判刑4年6月定讞，原定今早至新北地檢署入監服刑，高卻再次未到，檢方待釐清狀況後將依法發布拘提。（許哲瑗翻攝）

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、中國時報／

高志鵬又放鴿子 新北檢：釐清後決定是否拘提

民進黨前立委高志鵬被控與助理關說貪污案，遭判刑4年6月定讞，新北檢傳喚高今早10點報到入監，但他沒有現身。調查官火速至高志鵬位於三重的住處將人帶回，下午2時左右抵達新北檢報到，預計下午4時入監。

但高志鵬疑似不願接受媒體受訪，搭車過程不但要求調查官停車下車買食物吃，一再拖延時間，三重至土城短短30分鐘的路程花了近1小時才抵達，且到了地檢署也沒走正門，而是開往地下車道直接搭電梯上偵查庭，不願露面接受媒體訪問。

前民進黨立委高志鵬，被控貪汙罪判刑確定，須入獄服刑，新北地檢署定於今天上午傳喚他發監執行，但高志鵬在發監前再「出招」，於1月8日二度遞狀向台北地檢署聲請延緩至15日執行，並呈報助理位於台北市的住居所，提供北檢執行。

台北地檢署今表示，北檢目前並無高志鵬的執行案，已依規定把高的聲請狀送交南投地檢署處理。

由於新北檢日前已表示，若高志鵬無故不到，將依法拘提，因此高志鵬今天不向新北檢報到發監，新北檢是否拘提高，引發各界關注。

高志鵬被控利用立委職權向國有財產局施壓、關說，收取業者50萬元不法利益，案件纏訟11年，最高法院去年12月依圖利罪將他判刑4年6月、褫奪公權4年。南投地檢署日前囑託北檢執行發監。北檢原定4日上午傳喚高到案入監，但高卻在前一天3日下班前遞狀向北檢聲請延緩執行。

之後，新北地檢署執行科再發傳票至高志鵬新北市三重區住居所，通知他在今(10)日上午報到發監執行。

只不過高卻又在1月8日向台北地檢署聲請延緩執行，北檢認為北檢已無高的執行案，高向北檢聲請延緩並無實益，將把高的聲請狀送交南投地檢署處理。

(中時電子報)

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