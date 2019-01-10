恆春小時候滷肉飯 充滿古早味讓人懷念

2019年01月10日 14:19 中時 潘建志

恆春「小時候滷肉飯」老闆娘張嘉芬的特製滷肉是肥瘦比完美的大塊豬肉，是記憶中的懷舊味道。（潘建志攝）

焢肉飯南部也會叫做滷肉飯，位於恆春的「小時候滷肉飯」，老闆娘張嘉芬傳承了媽媽的手藝，肥瘦比完美的大塊豬肉以獨門醬汁滷過，在車城溫泉米煮成的飯上，搭配自製小菜，還有煎得焦香的荷包蛋，簡單卻藏不住的高貴滋味，是記憶中的懷舊味道。

張嘉芬說，滷肉飯是台灣人的家常料理，每家都有每家的做法和味道。媽媽是台南人，滷肉的口味稍微偏甜，她很早就學會媽媽的作法，自己稍加改良後，也成為女兒記憶中的味道，是家族傳承的記憶，她很想和更多人一起分享。

剛好去年朋友有一棟50、60年的老房子閒置，提供她使用，有前院後院，就是小時候生活的房子，她因此決定開店賣滷肉飯，除了口味有古早味外，店內裝飾也都採用早年樣式，充滿了小時候的回憶。

除了原味的小時候滷肉飯，她也以恆春半島滿州鄉特產的港口茶自行研發港口茶滷肉飯。原味醬汁的材料包括醬油、冰糖、紅蔥頭、蒜頭、薑片等，冰糖要先炒過，引出冰糖的特殊香氣；港口茶口味醬汁則將茶加入熬煮，減少醬油及冰糖比例，帶有特殊的茶香。

張嘉芬說，原味滷肉的醬油及冰糖味道較濃，肉質口感較Q彈；港口茶滷肉則帶有茶的微苦味及茶香，因有兒茶素關係，肉質軟而不爛。配菜也都選用恆春半島在地的當季時材，例如花生、洋蔥、粉薑、白蘿蔔、南瓜、小番茄等，讓整體更添畫龍點睛的美味。

小時候滷肉飯

地址：屏東縣恆春鎮文化路134號

電話：08-889-5688

營業時間：11時至14時30分，16時30分至20時30分

公休日：無特定公休

價錢：小時候滷肉飯、港口茶滷肉飯85元，洋蔥干貝醬肉燥飯50元

(中時 )