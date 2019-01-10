NBA》詹皇附身！庫茲馬生涯新高41分力拔活塞

2019年01月10日 14:04 中時電子報 黃及人

McGee to Kuzma for the slam!#LakeShow (📺: @SpectrumSN & ESPN) pic.twitter.com/JXKvz08Kl3 — Los Angeles Lakers (@Lakers) 2019年1月10日

看到小將庫茲馬10日的神勇表現，連「小皇帝」詹姆斯都在場邊替他大聲喝采！庫茲馬全場投24中16，含三分球投10中5，貢獻生涯新高41分，帶領湖人113比100輕取來訪的活塞，更誇張的是，庫茲馬只打前3節就摘40分以上。

庫茲馬成為本季第5位能在前3節就轟40分以上的球員，前4人分別是克雷湯普生、柯瑞、哈登與詹姆斯，庫茲馬原本的個人單場得分最高紀錄，是在2017年12月20日湖人出戰火箭時拿下38分，沒想到如今突破40分大關。

除了庫茲馬，比斯利也替補貢獻19分、4助攻、2籃板及2火鍋，波普15分，英格拉姆與麥基各有10分，「球哥」朗佐鮑爾雖然只拿5分，卻傳11助攻，湖人目前23勝19敗，繼續保持在西區第8位置，搶進季後賽希望濃厚。

目前詹姆斯已因腹股溝拉傷缺席8場，湖人僅拿3勝5敗，由於湖人醫療團隊要求詹皇11日留在洛杉磯複檢，等同詹皇提前確認不打12日客場遭遇爵士之戰，只要11日複檢結果OK，詹皇或許能在14日主場遭遇騎士宣告復出。

(中時電子報)