修澤蘭設計霧峰國小天文館列歷史建築

2019年01月10日 14:20 中時 林欣儀

由台灣第一女建築師修澤蘭設計的台中女中大門、圍牆及宮燈，日前才因差點遭拆除引發爭議，所幸後來力挽狂瀾；而同樣由修澤蘭設計的霧峰國小天文科學館運氣好多了，因其造型獨特、歷史悠久，被認為極具保存價值，最近獲登錄為歷史建築，未來希望活化利用。

民國50年間由修澤蘭規畫設計並興建的霧峰國小天文科學館外觀為一座半圓形建築，歷經921地震仍屹立不搖，校長陳榮錦表示，該建物是以「形隨機能而生」的理念建造，且屋頂有星象圖、可用機械操作觀察四季星象，擁有8支腳及獨特的花格窗。

陳榮錦說，天文科學館建物保存良好，目前作為校史館、陳列許多校史資料，也不定期舉辦活動，但因走廊磁磚太濕滑、希望能更換。

為彰顯天文科學館的價值、同時提升其保存能量，校方去年主動申請登錄為歷史建築，台中市文化資產審議委員會也審議通過，目前公告中。市議員李天生說，天文科學館擁有獨特造型、常被居民稱為「飛碟」，未來登錄為歷史建築，盼能獲得活化、多多利用。

台中市文化資產處長李智富指出，霧峰國小天文科學館具文化資產價值，未來將申請文化部文資局經費進行調查，盼能建立起該館相關資料。至於修澤蘭另件作品「台中女中圍牆及大門、宮燈」日前也邀文資委員現勘，決定先列冊追蹤，接下來將送文資委員會審議。

(中時 )