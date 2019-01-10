MLB》花錢不想輸國民？費城人本週會面哈波

哈波。（美聯社資料照）

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中時電子報
/綜合報導

哈波（Bryce Harper）在去年球季結束後投入自由球員市場，與「吸血鬼」經紀人波拉斯（Scott Boras）攜手，期待簽下一份破紀錄的大約，有消息傳出，這一週他將在拉斯維加斯與費城人會面。

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在去年球季尚未結束之前，哈波的老東家國民就已捧上10年3億美元的合約，期待可以留下這位幾乎已成為代表國民的球星，不過波拉斯一心想為哈波爭取超越「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）13年3.25億美元的合約，因此當時雙方不了了之。

但日前傳出國民不願放棄哈波，現在端出的合約價碼早超過3億美元，重新回到競爭行列，國民目前有索托(Juan Soto)、伊頓(Adam Eaton)、羅布斯(Victor Robles)3位外野手，哈波的離開對國民的外野防線有影響，但把哈波簽回來對於經營球迷這塊會是一個好策略。

至於白襪，因同時也在爭取另外一位頂級自由球星馬恰多（Manny Machado），可能不會有足夠的資金銀彈在爭搶哈波的戰爭中取得優勢。

而費城人老闆米道頓（John Middleton）之前已放話，為了補強，他可能花錢會花得笨一點，在國民動作不斷的的情況下，費城人這週也將與哈波在拉斯維加斯碰面，據傳有可能會提高價碼，提高哈波願意簽約的機率。

一般推測哈波應該會在國民、費城人、白襪與道奇這4隊之間抉擇，且費城人與國民的出線的機會比較大一些。

(中時電子報)

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