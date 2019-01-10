拋磚引玉 沈富雄提16字「九二共識2.0版」網：寫得好！

總統蔡英文(左)、大陸國家主席習近平(右)。(圖/合成圖，本報資料照)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

近年來習近平、蔡英文隔空喊話，兩岸議題再度登上媒體版面，雙方為了「九二共識」內涵吵的不可開交，習近平也重申「中國人不打中國人」，對此，前民進黨立委沈富雄今發表16字的「九二共識」2.0版，「一中各表、聚同化異、心靈契合、共有一中」，並認為16字可視為國民黨版「九二共識」的新詮釋。網友對此稱讚「寫得好！」。

沈富雄今在臉書表示，這16字的前4字的著作權為國民黨，中間5-12字為習近平總書記，後4字為他本人。

他提到，習總書記一月二日「告台灣同胞書」中，將「九二共識」明確定義為：「在一中原則上，達成兩岸同屬一中，共謀國家統一。」。對綠營而言，毫無懸念，咬住「一國兩制」，再聯同「九二共識」，連盆帶水一口回絶。對藍營則相形困窘，除了重翻歷史，重述「各表」，年輕的一輩尤顯焦躁，急著要有「2.0版」，新科藍營縣市長更有要棄守「各表」的跡象。

沈富雄還發表了九二共識2.0版，他強調，這16字切莫以文字遊戲視之，它每一句的特殊含義分述如下：

(一)一中各表：這是國民黨版「九二共識」的精華，是對中共的告白，承認「內戰」狀態的延續，故主權重疊，治權分轄。中共視而不見，但不至於翻臉，此一論述常被綠營以「秋海棠」或「老母雞」訕笑，在國際社會亦顯突兀，不過，「各表」的論述原本就無意用於外交場合。

(二)聚同化異：此四字與「求同存異」、「存同尊異」…異曲同工，旨在描述兩岸之間互有異同，及應有的努力方向，習總書記的4字最積極，我方沒有理由反對。

(三)心靈契合：習總書記喜用這4字，我也深表贊同，其義應與「兩岸一家親」的「親」字相同，一家可能不親，兩家也未必不親，但能親最好，可使「原」是一家的，變成現在是一家，而且兩相情願，水到渠成。

(四)共有一中：如何用動詞聯結「一中」是一個很敏感的課題，因為彼大我小，一不小心，那一中就是PRC了，所以，宋楚瑜的「各表一中」、洪秀柱的「一中同表」及習總書記的「兩岸同屬一中」，在台灣「幾乎沒有人敢碰」，毫無市場可言。

北京當局向來不放棄任何機會宣示「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部份」，意在表達中國主權的單一及不可分割性。過去，我們一向視「一中」為兩岸「被從屬權」的主格，此後，何妨將「一中」視為兩岸所擁有的「所有權」的受格，如此，則多一分彈性，少一分爭議。「一中」大家共有，是現在也是未來。

沈富雄更認為，這16字可視為國民黨版「九二共識」的新詮釋，以「一中」始，以「一中」終，中間夾著習總書記的「8字行動綱領」，不亦善哉。

網友對此稱讚「寫得好！」、「不錯」、「實事求是」、「沈大老說得不錯」。

(中時電子報)

蔡習過招後首回應！蘇起：小英說法扯太遠
最新兩岸民調 小英不滿意度創新高
大政治大爆卦-無色覺醒》外戚干… 被稱辣台妹 蔡英文：若台灣有需…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。