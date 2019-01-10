拋磚引玉 沈富雄提16字「九二共識2.0版」網：寫得好！

2019年01月10日 14:22 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

近年來習近平、蔡英文隔空喊話，兩岸議題再度登上媒體版面，雙方為了「九二共識」內涵吵的不可開交，習近平也重申「中國人不打中國人」，對此，前民進黨立委沈富雄今發表16字的「九二共識」2.0版，「一中各表、聚同化異、心靈契合、共有一中」，並認為16字可視為國民黨版「九二共識」的新詮釋。網友對此稱讚「寫得好！」。

沈富雄今在臉書表示，這16字的前4字的著作權為國民黨，中間5-12字為習近平總書記，後4字為他本人。

他提到，習總書記一月二日「告台灣同胞書」中，將「九二共識」明確定義為：「在一中原則上，達成兩岸同屬一中，共謀國家統一。」。對綠營而言，毫無懸念，咬住「一國兩制」，再聯同「九二共識」，連盆帶水一口回絶。對藍營則相形困窘，除了重翻歷史，重述「各表」，年輕的一輩尤顯焦躁，急著要有「2.0版」，新科藍營縣市長更有要棄守「各表」的跡象。

沈富雄還發表了九二共識2.0版，他強調，這16字切莫以文字遊戲視之，它每一句的特殊含義分述如下：

(一)一中各表：這是國民黨版「九二共識」的精華，是對中共的告白，承認「內戰」狀態的延續，故主權重疊，治權分轄。中共視而不見，但不至於翻臉，此一論述常被綠營以「秋海棠」或「老母雞」訕笑，在國際社會亦顯突兀，不過，「各表」的論述原本就無意用於外交場合。

(二)聚同化異：此四字與「求同存異」、「存同尊異」…異曲同工，旨在描述兩岸之間互有異同，及應有的努力方向，習總書記的4字最積極，我方沒有理由反對。

(三)心靈契合：習總書記喜用這4字，我也深表贊同，其義應與「兩岸一家親」的「親」字相同，一家可能不親，兩家也未必不親，但能親最好，可使「原」是一家的，變成現在是一家，而且兩相情願，水到渠成。

(四)共有一中：如何用動詞聯結「一中」是一個很敏感的課題，因為彼大我小，一不小心，那一中就是PRC了，所以，宋楚瑜的「各表一中」、洪秀柱的「一中同表」及習總書記的「兩岸同屬一中」，在台灣「幾乎沒有人敢碰」，毫無市場可言。

北京當局向來不放棄任何機會宣示「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部份」，意在表達中國主權的單一及不可分割性。過去，我們一向視「一中」為兩岸「被從屬權」的主格，此後，何妨將「一中」視為兩岸所擁有的「所有權」的受格，如此，則多一分彈性，少一分爭議。「一中」大家共有，是現在也是未來。

沈富雄更認為，這16字可視為國民黨版「九二共識」的新詮釋，以「一中」始，以「一中」終，中間夾著習總書記的「8字行動綱領」，不亦善哉。

網友對此稱讚「寫得好！」、「不錯」、「實事求是」、「沈大老說得不錯」。

(中時電子報)