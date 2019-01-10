貴婦奈奈3人逃亡加拿大 檢今函請外交部註銷3人護照

蘇陳端(右)、黃博健(左)。（取自臉書）

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本名蘇陳端的網紅「貴婦奈奈」和丈夫黃博健所創立的醫美診所「杏立博全」，去年11月30日傳出惡性倒閉，被控詐欺10億元，檢方對貴婦奈奈及丈夫、公公黃立雄3人發布通緝。但貴婦奈奈一家五口，日前入境加拿大遭攔查扣留貴婦奈奈與丈夫的中華民國護照後放行，台北地檢署今表示，北檢今已發函外交部註銷貴婦奈奈、丈夫、公公3人中華民國護照，希望有緝捕有幫助。

另北檢表示，近日將透過法務部國際及兩岸司向加拿大提司法互助。

但據了解，因台灣、加拿大並沒有簽定司法互助、引渡協定，因此要自加拿大抓回貴婦奈奈3人有難度。我方是可以請求加國協助確認3人在加國的落腳處，或再出境的紀錄。

受害者去年已對貴婦奈奈夫妻，以及執業登記在該診所的貴婦奈奈公公黃立雄提告詐欺，但檢警查出，貴婦奈奈夫妻先於去年11月30日飛往美國舊金山，接著又發現公公黃立雄更在惡性倒閉消息曝光前，早在去年11月13日就搭機飛往加拿大多倫多。

北檢8日已依詐欺罪對3人發布通緝，時效25年，至2043年。

但貴婦奈奈及丈夫、公公、婆婆、阿姨一家五口，在美國時間5日自美入境加拿大，遭邊境管制局攔查，因貴婦奈奈等人沒有犯罪，扣留其中華民國護照後獲放行。

(中時 )

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