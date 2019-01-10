陳振貴：倡議大學學費自主 教育部廢除審核機制

大學校長會議今日在中興大學舉行，台大校長管中閔(右)與實踐大學校長陳振貴(左)合影。(陳振貴提供)

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旺報

2019年大學校長會議召開，少子化浪潮成為各校校長最憂心議題，尤其是數量占2／3的私立大專校院首當其衝。實踐大學校長陳振貴建議，政府應該放寬大學學雜費、放寬教育部對私校的獎補助指標門檻及經費使用限制，大學才可能生存下去。

陳振貴表示，少子化影響公私立大學甚鉅。私立大學當然是招生人數大減，影響校務與教學規劃，他預估每年招五千人、全校達兩萬人以上的私立大學，「2028年恐怕最多只剩下5家！」公立大學招生人數或可穩定，但學生素質卻會驟降，也影響教學。要維持整體學生素質，國立大學也必須同步減招；要讓各校可以生存下去，各大學要增招境外生，同時降低生師比。

學雜費方面，是私立大學維繫下去的命脈。陳振貴表示，大學不是義務教育，教育部應該允許日間制學士班依照《專科以上學校學雜費收取辦法》第7條和第10條規定，由教育部公布每年「基本調漲」，讓各校申請調整學雜費；至於碩博、進修學士班、二年制在職專班以及各專案核定的學位專班，只要由學校調整後報教育部備查即可。他建議教育部的學雜費審議小組乾脆廢除，「因為教育部是主管機關，要做決定，而不是扮演裁判者的角色。」

關於獎勵經費核配門檻，過去要看全校生師比、校舍建築面積，以及專任助理教授以上師資結構(每校助理教授占七成以上)；他建議維持原本計算方式，但是學生加權指數應該扣除境外學生。

目前規定日間學制學士班新生註冊率要達5成以上才核配獎勵經費，未達8成者逐級減計，陳振貴建議新生註冊率6成到7成者就減計3成經費。另外獎補助款使用限制，之前要求人事費不能超過整體兩成，他建議調高到五成，且不宜逐年增加獎補助指標。

(旺報 )

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