慶祝銷售19連霸 光陽機車全車系推購車優惠活動

友善列印
工商

機車業龍頭光陽工業為慶祝2018年連續第19度登上台灣機車銷售冠軍，累積19年在台機車銷量突破500萬輛，宣布即日起推出「新環保機車」與「車能網電動車」購車優惠，優惠內容包括：購物禮券、丟車賠車保障、竊盜險、車身精品等購車禮，購買紅、黃牌重機也有優惠以及後行李箱、後架與行車紀錄器或乙式車險(二選一)等購車禮，總價值最高可達萬元以上，Ionex車能網智慧電動機車也推出優惠，車主再租第2顆電池／2年期，即可獲贈贈1,000元購物禮。

光陽進一步表示，購買Nice100車款，可獲得購物禮券2,000元；買GSense125可獲購車金4,000元與市值2260元車身精品（原廠前中踏板組）及丟車賠車險；買NewMany125可獲市值5,600元的時尚精品組（後車身保桿＋後靠背）及丟車賠車險；購RacingS125／150可獲購車金3,000元及丟車賠車險；買G6可享二行程汰舊換新最高補助17,800元；買LIKE125／150歐洲特色版，優惠價66,800元（不含牌險），再送市值6,650元即贈歐風精品組（安全帽1頂＋後車身保桿＋小風鏡）。買XSENSE150加贈機車專用行車記錄器與丟車賠車險。

電動車方面，買光陽COZY電動自行車，可獲市價2260元精品後扶手配件及2萬元富邦竊盜險；買Ionex車能網電動機車系列，再租第2顆電池／2年期，即贈1,000元購物禮。

(工商 )

陳振貴：倡議大學學費自主 教育… 國中會考簡章明公布 3月14日至1…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。