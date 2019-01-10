慶祝銷售19連霸 光陽機車全車系推購車優惠活動

2019年01月10日 14:26 工商 陳信榮

機車業龍頭光陽工業為慶祝2018年連續第19度登上台灣機車銷售冠軍，累積19年在台機車銷量突破500萬輛，宣布即日起推出「新環保機車」與「車能網電動車」購車優惠，優惠內容包括：購物禮券、丟車賠車保障、竊盜險、車身精品等購車禮，購買紅、黃牌重機也有優惠以及後行李箱、後架與行車紀錄器或乙式車險(二選一)等購車禮，總價值最高可達萬元以上，Ionex車能網智慧電動機車也推出優惠，車主再租第2顆電池／2年期，即可獲贈贈1,000元購物禮。

光陽進一步表示，購買Nice100車款，可獲得購物禮券2,000元；買GSense125可獲購車金4,000元與市值2260元車身精品（原廠前中踏板組）及丟車賠車險；買NewMany125可獲市值5,600元的時尚精品組（後車身保桿＋後靠背）及丟車賠車險；購RacingS125／150可獲購車金3,000元及丟車賠車險；買G6可享二行程汰舊換新最高補助17,800元；買LIKE125／150歐洲特色版，優惠價66,800元（不含牌險），再送市值6,650元即贈歐風精品組（安全帽1頂＋後車身保桿＋小風鏡）。買XSENSE150加贈機車專用行車記錄器與丟車賠車險。

電動車方面，買光陽COZY電動自行車，可獲市價2260元精品後扶手配件及2萬元富邦竊盜險；買Ionex車能網電動機車系列，再租第2顆電池／2年期，即贈1,000元購物禮。

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