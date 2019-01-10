被稱辣台妹 蔡英文：若台灣有需要該辣就辣

2019年01月10日 15:18 工商 崔慈悌

蔡總統臉書分享魔魔嘎嘎畫作

蔡英文總統強硬回應大陸國家主席習近平和獨派4大老，讓她網路聲量大漲，嘻哈歌手大支還為此製作一曲「辣台妹」，蔡英文今天表示，「我們是很peace的，我應該不是辣台妹啦。不過，若台灣有需要時，我們都是辣台派，該辣就辣」。

蔡英文連續在臉書強硬回擊各方挑戰，被網友稱她「辣台妹」，大支也為此製作一曲「辣台妹」，歌詞寫道「妳強調和平相處，但他只想要把妳逼到牆角強抱，違背妳意願，超過妳底線，還好妳是最辣台妹，不想要就是勇敢拒絕」等等，蔡英文上午出席調查局的活動，被媒體問到此事，僅微笑沒多做回應。

不過她中午在臉書表示，最近她看到留言常出現「辣台妹」，剛剛也有媒體朋友對著她喊，「我一直還沒時間搞懂這是什麼意思」。

但是今天聽了Dwagie大支改編的這首辣台妹freestyle版本後，才知道這個梗。

她說，「我想，辣台妹之所以辣，是在於有自己的態度跟立場」。更重要的是，面對任何步步進逼的挑戰，都能勇敢說出自己的心聲。其實，我們是很peace的，「我應該不是辣台妹啦。不過，若台灣有需要時，我們都是辣台派，該辣就辣」。

臉書也貼出動畫家魔魔嘎嘎為她畫的畫，文末並標註「辣台妹」「辣台派」。

(工商 )