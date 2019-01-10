國中會考簡章明公布 3月14日至16日集體報名

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今年國中教育會考5月18日、19日辦理，各考區簡章訂於明（11）日同步公告於全國19個考區（場）試務會網站公告。教育部表示，全國國中應屆畢業生都應該參加國中教育會考，免收報名費，由所就讀學校於3月14日至16日集體報名。

至於非應屆國中畢業生參加國中教育會考，收取報名費500元。非應屆國中畢業生或持國外學歷、大陸學歷的學生採個別報名，於3月11日至13日自行上網（http：／／cap.ntnu.edu.tw）填報名表後，並於3月14日至16日至考區試務會辦理報名。另外，考生報名後將於4月12日寄發准考證，6月10日寄發成績通知單、開放網路查詢成績。

國中教育會考考試科目包含國文、英語、數學、社會、自然及寫作測驗，皆以國民中小學九年一貫課程綱要國中階段能力指標為命題依據，除寫作測驗考1篇作文、英語科聽力部分為3選1的選擇題型、數學科包含非選擇題型外，其他考試科目均為4選1的選擇題型。其中，英語科閱讀及聽力加權分數比例為80：20，數學科選擇題及非選擇題加權分數比例為85：15。

教育部表示，為穩定考試模式及減少對考生作息的影響之下，整體考試時程與歷年相同，第一天上午考社會、數學，下午考國文、寫作測驗，第二天上午考自然、英語（考試時間表如附件2）。其中，英語科採2階段方式進行，先考閱讀60分鐘、休息30分鐘、再考聽力25分鐘。另外，每天第一節考試說明時間自8時20分開始，考試科目之間的休息時間為40分鐘。

教育部表示，試場全面開放使用冷氣，冷氣溫度以設定於攝氏26至28度為原則，惟考量學生之個別需求，選擇使用「非冷氣試場」的考生，可於報名時提出申請。考生如於應試期間需使用帽子、口罩、耳塞等用品，應不以影響辨識面貌為原則，並配合監試委員檢查。

(中時 )

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