參拜三官大帝 王義川允諾若當選還願不只一台布袋戲

台中市第5選區立委補選民進黨候選人王義川在完成候選人號次抽籤後，與競選團隊來到北屯區信仰中心紫微宮祈福。（馮惠宜攝）

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王義川在巿議員賴佳微陪同下進行車隊掃街。（馮惠宜攝）

台中市第5選區立委補選民進黨候選人王義川10日上午前往台中州廳進行候選人號次抽籤，順利抽到心中理想的「3號」，隨後他與競選團隊也來到北屯區信仰中心紫微宮，王義川當場向三官大帝許願，並允諾選後一定回來還願，「還的不只是一台布袋戲」。

王義川上午在巿議員賴佳微、前議員劉國隆、民進黨台中巿黨部主委何明杰等人陪同下，向三官大帝參香，祈求這次選舉能順利、高票當選。紫微宮主委何日南則說，三官大帝很靈驗，只要誠心許願，都可順利過關。

王義川致詞時說，他上月14日登記參選後的第一個行程就是到紫微宮參拜，今天抽完籤後的第一個行程也是到紫微宮，一切都是天意。他說，「台中有三川，綠川、柳川、王義川」，這幾天他都在想希望抽籤抽到3號，結果今天真的抽到3號，而紫微宮就是供奉「三」官大帝，這實在是天意。

王義川也說，剛剛有跟三官大帝許願，何日南主委說若允諾布袋戲還願會很靈驗，但他求的不只布袋戲，正月27日他會回來還願，「還的不只是一台布袋戲」，但這是他和三官大帝的秘密，希望正月27日能順利當選。

參拜三官大帝後，王義川也在巿議員賴佳微陪同下，進行這場選舉以來首次車隊掃街，車隊穿梭在北區、北屯區的大街小巷，王義川也透過麥克風親自向巿民請託拜票，不少民眾也向王義川揮手、比「OK」，氣氛熱絡。

(中時 )

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