失蹤3天！9旬翁在張錫銘老家附近果園被尋獲

搜救人員在山區尋找失蹤的連姓老翁。（家屬提供）

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民間救難協會搜救犬成功找到連翁行蹤。（家屬提供）
民間救難協會出動大量人力加入搜救。（李其樺翻攝）
警方和家屬前往醫院探視連姓老翁。（李其樺翻攝）
9旬連姓老翁今天凌晨在嶺腳果園被尋獲。（家屬提供）

台南市柳營區9旬連姓老翁失蹤3天，10日凌晨在張錫銘老家嶺腳附近果園被尋獲，送醫後暫無大礙；家屬感謝警方和搜救人員協助，搜救人員對於老翁失蹤多日能夠幸運生還，認為簡直是奇蹟。

警方表示，連姓老翁家住柳營區篤農里，平時患有重聽和失智症，本月7日連翁獨自離家後便下落不明，家屬也立即向白河警分局東河派出所報案；警方調閱監視器發現老翁往東山枋林聚落方向行進。

警方連續2天動員人力展開地毯式搜索，家屬也委託民間救難協會協尋，白河警分局長斯儀仙要求隨時掌握搜救進度，東河派出所所長岩東華請託東河警友站出動空拍機深入山區，同步展開陸空搜尋。

昨天下午東山派出所員警洪惠恩從監視器發現，連姓老翁從南99線走往嶺腳部落，於是搜救人員鎖定嶺腳並縮小搜救範圍，救難協會特別拿連翁衣物給搜救犬聞，果然在今天凌晨1時許在嶺腳某處果園發現倒臥在地的連姓老翁。

連翁被搜救人員救起時，意識清楚，送往柳營奇美醫院初步檢查發現連翁手腳擦傷、蜂窩性組織炎、橫紋肌溶解狀況；警方研判老翁3天內連續步行數十公里，目前院方已給予妥善醫療照顧，家屬對警方和搜救人員協助感謝不已。

(中時 )

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