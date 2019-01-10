違規右轉撞癱28歲年輕記者 駕駛判賠2465萬

2019年01月10日 14:44 中時 陳淑芬

28歲電視台錢姓記者，在106年間騎機車行經台中市台灣大道及英才路口，被開自小客車許姓駕駛違規右轉撞擊，因顱內出血、頸椎骨折等傷害導致四肢癱瘓。台中地院民事庭判許男賠償2465萬餘元，仍可上訴。

判決書指出，錢男在106年3月10日騎機車行經台灣大道二段往博館東街慢車道，騎到英才路口附近，因同向快車道自小客車的56歲許姓男駕駛，疏於注意設有禁止右轉標誌而違規右轉，錢男未及閃躲而遭撞擊。

錢男因車禍造成外傷性顱內出血、頸椎第2節骨折併四肢癱瘓及呼吸衰竭、多發性肋骨骨折併血氣胸等重傷害。二審依過失重傷害罪判許男9月、緩刑3年。錢男提出民事訴訟，求償醫療費用、工作損失、看護費及未來看護費等共新台幣3977萬餘元。

台中市車輛行車事故鑑定委員會及台中市車輛行車事故鑑定委員會，鑑定意見均認為，許男開車違反禁止右轉標誌、直行指向標線及直行號誌燈，違規右轉是肇事原因，錢男並無肇責。台中地院認定，許男對此交通事故應負完全過失責任。

台中地院以錢男正值青春，因車禍導致顱內出血、頸椎骨折，裡歷經多次手術治療，恢復意識可清楚表達意見，但四肢癱瘓且呼吸衰竭，無法活動且須依賴呼吸器維持呼吸，必須24小時專人照護合併維生醫療設備，以維持生命跡象穩定。經審酌各項得請求損害賠償金額及雙方經濟能力及應負責任等情狀，判處許男賠償2465萬餘元。

(中時 )