違規右轉撞癱28歲年輕記者 駕駛判賠2465萬

示意圖。(達志影像)

友善列印
中時

28歲電視台錢姓記者，在106年間騎機車行經台中市台灣大道及英才路口，被開自小客車許姓駕駛違規右轉撞擊，因顱內出血、頸椎骨折等傷害導致四肢癱瘓。台中地院民事庭判許男賠償2465萬餘元，仍可上訴。

判決書指出，錢男在106年3月10日騎機車行經台灣大道二段往博館東街慢車道，騎到英才路口附近，因同向快車道自小客車的56歲許姓男駕駛，疏於注意設有禁止右轉標誌而違規右轉，錢男未及閃躲而遭撞擊。

錢男因車禍造成外傷性顱內出血、頸椎第2節骨折併四肢癱瘓及呼吸衰竭、多發性肋骨骨折併血氣胸等重傷害。二審依過失重傷害罪判許男9月、緩刑3年。錢男提出民事訴訟，求償醫療費用、工作損失、看護費及未來看護費等共新台幣3977萬餘元。

台中市車輛行車事故鑑定委員會及台中市車輛行車事故鑑定委員會，鑑定意見均認為，許男開車違反禁止右轉標誌、直行指向標線及直行號誌燈，違規右轉是肇事原因，錢男並無肇責。台中地院認定，許男對此交通事故應負完全過失責任。

台中地院以錢男正值青春，因車禍導致顱內出血、頸椎骨折，裡歷經多次手術治療，恢復意識可清楚表達意見，但四肢癱瘓且呼吸衰竭，無法活動且須依賴呼吸器維持呼吸，必須24小時專人照護合併維生醫療設備，以維持生命跡象穩定。經審酌各項得請求損害賠償金額及雙方經濟能力及應負責任等情狀，判處許男賠償2465萬餘元。

(中時 )

貴婦奈奈3人逃亡加拿大 檢今函請… 惡男隨機強擄夜歸女 女子母親聞…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。