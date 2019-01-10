Selina吐心聲戀愛了？任容萱：好興奮啊！

Selina和任容萱最近上戀愛實境秀。（圖／翻攝自秒拍）

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中時電子報
Selina坦言遇不到心動的人。（圖／翻攝自秒拍）
任容萱轉發。（圖／翻攝自容容任容萱微博）

Selina2016年和前夫張承中（阿中）離婚後便一直未傳出新戀情，先前全家人到義大利旅行回來後，任媽便一直鼓吹Selina快交個義大利男友，Selina則打槍稱對異國戀沒興趣。今網上傳出一支影片，Selina對鏡頭表示：「想遇到心動的人，真的好難！」原來是她和任容萱一起上了戀愛實境秀，還找來任爸助陣。

宣傳片中，Selina和任容萱在車廂自剖目前感情狀態，Selina被問到：「妳是不是很久沒有那種臉紅心跳、小鹿亂撞的感覺了？」Selina隨即點頭說好難遇到心動的人，任容萱則被說在愛情裡太被動，任容萱則回：「你怎麼好像很了解我們的樣子」，才知道他們正處於爸爸的潛意識世界。

任容萱稍早轉發說：「今年的第一份幸福就是加入《女兒們的戀愛》，面對戀愛，我要學著更主動一點！Selina妳要開啟戀愛的旅程了，好興奮啊~(媽媽心態)」，任爸和任媽也轉回：「我也好期待啊......」。

而過去，Selina曾透露自己在戀愛中會低聲下氣，甚至失去自尊，自曝在學生時期為求男友不要分手，在二二八和平紀念公園當眾下跪，如今提到感情，她首重必須先遇到「適合的人」，目前最重要的條件是會做飯和有肌肉，都是她心中完美男友的重要條件。

(中時電子報)

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