穩定成長動能 政院通過擴大內需措施

2019年01月10日 15:00 中時 張理國

行政院長賴清德今天在行政院會聽取國家發展委員會報告「因應2019總體經濟變動內需策略規劃報告」後表示，受到全球經貿成長動能減弱影響，預估台灣今(2019)年輸出成長率不如去年，內需將是驅動經濟成長主力。政府應積極擴大內需，以穩定經濟成長動能。

國發會副主委鄭貞茂在對今年景氣預估時指出，景氣是動態的，市場上很容易受到影響，去年第四季金融市場發生較大動盪，美國聯準會又升息一碼，加上美中貿易衝突，因此去年12月時對今年的看法相對悲觀。

鄭貞茂並說，今年一月開始市場氣氛有好轉的趨勢，聯準會對於升息的態度有軟化跡象，今年多數國家央行會採寬鬆的貨幣政策，對市場的信心有一定的提振。國發會則希望今年經濟成長穩定在2.4％~2.6％，這次刺激內需的措施，賴揆也有指示，各部會再努力一點，儘量把經濟成長拉高。

他表示，美國聯準會今年升息市場研判在1~2碼之間，可能在年中之後就不會再升，另外油價低，可以降低台灣生產成本，對外貿出超有助益。對降低國內生產成本也有幫助，物價穩定也有幫助，低油價對台灣也有正面影響力。

賴揆在行政院會中裁示，過去兩年總體經濟在大家的努力之下，GPD皆有成長，不管是稅收、規費收入或事業收入都有明顯超出；加上落實財政紀律，扣除強制還本，每年各還7百多億以外，仍有歲計剩餘約2百億，加總約4百多億，這部分經費後續會妥善運用。但是今年面對美中貿易衝突等全球經濟變局，內需將成為穩定國內經濟成長之關鍵因素。賴揆也說，投資和消費是提振內需兩大主軸，各部會施政時應確實掌握民眾需求，以落實預期成效。

國發會擴大內需最新方案，包括今年度促進國內旅遊措施，在行銷2019小鎮漫遊年，編列2.5億元，整備40座小鎮旅遊環境，連結在地產業，引導在地深度旅遊；並斥資38.54億元，提升國家風景區及地方景點旅遊品質；經濟部也將爭取國際活動在台灣舉辦，例如2019年新加坡賀寶芙企業會議等；經濟部也規畫建立商圈、觀光工廠多元體驗，以活化在地觀光；交通部規劃旅遊淡季國旅補助；金管會規劃節慶活動導入行動支付；而包括在電動汽機車和一、二期柴油大貨車減徵貨物稅，財政部也正在研議進一步提高定額減徵額度。

(中時 )