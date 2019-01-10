台中抽查夾娃娃機商品 12個違規化粧品立即下架裁罰

2019年01月10日 15:06 中時 馮惠宜

台中市食藥處稽查益民及一中等知名商圈抽查307台機台，查獲5家業者在機台內擺放標示不清或來源不明的違規化粧品共12個。（馮惠宜翻攝）

夾娃娃機什麼都有、什麼都不奇怪，但如果要賣化妝品，一定要住意相關法令；台中市食品藥物安全處前往益民及一中等知名商圈抽查307台機台，查獲5家業者在機台內擺放標示不清或來源不明的違規化粧品共12個，其中有4個產品標示不完整、8個未具有中文標示，違法業者均依法裁罰，未來也將加強稽查娃娃機台內的化粧品，確保產品合法保障消費者健康。

食安處表示，夾娃娃店家機台內的商品，除有傳統的布偶、玩具等商品，還有小香水、護手乳、眼影、洗面乳等化粧品，為維護消費者使用合格化粧品權利及安全，台中市政府派員稽查確認化粧品是否符合規定。

對於標示不清或來源不明的違規化粧品，食安處當下除請業者立即將商品下架停止販售、產品標示不符違規情事依法辦理；另外，也將抽驗產品送至衛生福利部食品藥物管理署檢驗，避免消費者使用到有不法成分的化粧品。

食安處提醒，化粧品外盒包裝或容器應依化粧品衛生管理條例第6條規定，明顯標示「產品名稱」、「製造廠（進口商）名稱、地址」、「用法」、「批號或出廠日」、「全成分」、「保存方法及保存期限」等項目，且不得有誇大或涉及療效宣稱，如查獲標示不符規定，可依同條例第28條規定，處負責廠商10萬元以下罰鍰。

另外，化粧品衛生安全管理法已於107年5月2日公告，新法實施後，化粧品標示不符規定的罰鍰已提高至1萬元以上100萬元以下，業者設置夾娃娃機台前應瞭解相關規定，以免觸法受罰；民眾可多加留意化粧品標示內容是否完整，避免使用來源不明標示不清的產品，維護自身權益及安全。

(中時 )