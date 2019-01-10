MLB》放棄馬恰多不是開玩笑 洋基已尋好後路

2019年01月10日 14:40 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

今天（10日）傳出洋基可能已經放棄競爭馬恰多（Manny Machado），不過也有人認為這僅一種砍價手段，但他們日前買下資深游擊手屠洛威斯基（Troy Tulowitzki），即使今年錯過馬恰多，明年也有明星級三壘手進入自由球員市場，或許洋基這次真的不是說說而已。

洋基主力游擊手桂格瑞斯（Didi Gregorius）手肘動韌帶置換手術，得等到6月才能復出，補強游擊大關的戰力成為球隊開季前最重要的事。

一般認為洋基會爭取馬恰多填補游擊空缺，至於馬恰多，雖有白襪、費城人及洋基這3個選擇，不過他一心嚮往洋基，就連妻子耶妮馬恰多(Yainee Machado)也被傳出已經計劃好要住進紐約精華區曼哈頓。

不過麻煩的是，馬恰多陣營想拿下超越史坦頓（Giancarlo Stanton）13年3.25億美元的合約，不過洋基連3億美元都嫌貴，且現在費城人與白襪開出的價碼還比洋基高。今天更傳出洋基近期沒有繼續與馬恰多協商，也沒有提出正式合約，可能已放棄爭取馬恰多。

有人認為這是洋基砍價的手法，不過洋基即使今年真的沒拿下馬恰多也沒有太大問題，明年仍有艾瑞納多(Nolan Arenado)、安東尼阮棟(Anthony Rendon)等明星三壘手進入自由市場，洋基或許可以等到明年再考慮補強內野。

加上前陣子洋基又已延攬屠洛威斯基，且有意讓他擔任先發游擊手，即使外界懷疑他已34歲且前幾年又飽受傷勢困擾，能否在場上發揮身手，不過現在自由市場仍有一些經濟實惠的游擊人選，所以洋基並不需要太擔心在桂格瑞斯復出前的游擊大關。

(中時電子報)