蔡總統要求別談「九二共識」學者：對岸可以詮釋、藍綠也可以

淡江戰略所所長李大中。（潘維庭攝）

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旺報

日前蔡總統回應大陸提出的「習五條」，指九二共識已被對岸定義為「一國兩制」，呼籲台灣各政黨以後不要再提了，學者認為這值得商榷，並指2020大選哪個政黨能「贏取美國信任、讓對岸放心」，誰就是維持台灣最大利益政黨，但目前民進黨只做到一邊，沒有做到平衡戰略，不是長治之計。

中華民意研究協會10日公布「兩岸關係與政策」民調，該協會理事、淡江戰略所所長李大中評論時表示，蔡總統「跳躍、取巧性的」將九二共識與一國兩制劃上等號，這值得商榷。因為，大陸很早以前早就提過「一國兩制和平方案」，如果真要對上等號，「800年前就能對上了」。

李大中認為，蔡總統可以表示反對九二共識，但不用說大家都不要討論，這不太公允。他也提到，蔡總統表示兩岸坐下來談，應有「人民的授權跟監督」、「政府跟政府」談，但我們早就有法律，《兩岸協議監督條例》在立院躺那麼久，「執政黨有責任、不能卸責」。

李大中強調，兩岸之間「以和為貴」是最珍貴的財產，習近平可以去詮釋「九二共識」內涵，我們也可以，包含藍營、國民黨、甚至是蔡政府也可以，但不能叫別人不要再談。

李大中評估，未來一年兩岸充滿變數，主要跟美國有關。民進黨可能在兩岸關係走偏鋒，把美國因素加高，但若這麼做是不可取的，是綁架台灣、扼殺台灣生機，對台灣而言，最大公約數仍是「中華民國」，政黨應以「贏取美國信任、讓對岸放心」為目標，維持台灣最大利益，目前民進黨只做到一邊，沒有做到平衡戰略，不是長治之計。

(旺報 )

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