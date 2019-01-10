臘八粥傳愛 靈鷲山東北角送暖

2019年01月10日 15:06 中時 葉書宏

新北市貢寮區靈鷲山聖山寺連續第7年舉辦「臘八送暖，呷平安」活動。（葉書宏翻攝）

新北市貢寮區靈鷲山聖山寺連續第7年舉辦「臘八送暖，呷平安」活動。（葉書宏翻攝）

新北市貢寮區靈鷲山聖山寺連續第7年舉辦「臘八送暖，呷平安」活動。（葉書宏翻攝）

新北市貢寮區靈鷲山聖山寺連續第7年舉辦「臘八送暖，呷平安」活動，今（10日）在貢寮、雙溪、澳底等地，親送逾4200碗臘八粥和靈鷲山開山住持心道法師2019年新春墨寶「善心極樂，家興事和」，用溫暖的臘八粥與真誠的關心，在歲末送上祝福，傳遞正能量，與在地居民結好緣，共享佛粥庇蔭，祈求平安吉祥。

今年1月13日是農曆臘月初八，靈鷲山常住法師及志工近百人，分6條路線，提前於1月10日分送臘八粥。不論是公部門、商家、學校師生、老人會館或托老中心的長者、當地居民，或是福隆火車站遊客、到衛生所看病的病友，拿到臘八粥與春聯時，直說「超感動！」「養生補氣又活血，就是讚啦！」「功德無量！」法師們也貼心提醒民眾常唸阿彌陀佛，並親切話家常。

貢寮區長陳文俊特別感謝靈鷲山法師及志工的愛心，他受訪時表示，貢寮區老年人口比例高，過年前法師特別分享臘八粥，讓大家呷平安、過好年，是很有意義的事，用實際行動關懷當地居民，也讓人揪甘心。

靈鷲山聖山寺監院懇慧法師講述臘八粥的由來，農曆12月8日俗稱「臘八節」，也是釋迦牟尼成道的日子。相傳釋迦牟尼成道前，曾因飢餓暈倒在摩揭陀國，一位牧羊女用各種雜糧混合做成的「乳糜粥」，因而有體力繼續修行，臘月初八在菩提樹下開悟成佛。佛教徒為紀念佛陀成道日，就在每年這天用米和乾果煮粥供佛，分送善男信女，此粥便被稱為「臘八粥」。

後來流行於民間，民眾仿效佛門施粥送福的作法，以臘八粥祭祀祖先，分贈親友及窮苦人家，相信可以保佑平安。時至今時，吃臘八粥成為佛教徒的傳統，一方面激勵自身學習佛陀堅毅的修行精神，成就佛道、廣度眾生。二方面用感恩的心回顧過去一年，並藉此布施，廣結善緣。象徵一碗粥，一個覺醒的開始。

製作臘八粥過程繁複耗時，30多位志工菩薩8日就開始備料，浸泡、清洗、篩選，其中最費工夫的是將一粒粒栗子內苦澀的紅芯挑出，他們還開玩笑說，「可不是電腦選的喔。」

9日晚間開始熬煮，以大悲水及華嚴法會供福包裡的糯米，加上紅豆、白木耳、龍眼乾、雪蓮子、栗子、腰果、薏仁、紅棗、櫻嘴豆、燕麥、麥片、花豆、大薏芢、綠豆等豐富材料，期間還需不斷攪拌，每一個細節都不馬虎，再分裝成大桶或一碗一碗的臘八粥。整夜未眠的志工樂在其中、不以為苦！

(中時 )