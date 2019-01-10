口譯哥接任駐美高官　黃暐瀚：乾脆當駐美代表不是更好

「口譯哥」趙怡翔。(資料照片)

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中時電子報
/整理報導

日前外交部長吳釗燮在立法院證實，「口譯哥」趙怡翔將外派駐美代表處，並將接任政治組長，引發軒然大波。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，口譯哥的年紀和薪水不是問題，問題是在於一個外交官的養成，他沒有任何相關經歷，直接空降，要如何帶領這個團隊打戰？那不如給口譯哥一個駐美代表，懂不懂外交工作沒關係，反正他代表總統，他可以直接下令指揮，這樣就沒問題了。

黃暐瀚於臉書發文表示，31歲的趙怡翔，要到駐美代表處接任「政治組組長」一事，引發媒體與外交圈的議論紛紛。年紀不是問題，薪水也不是問題，問題是，這是「事務官」，為什麼要「政治任命」？問題更是，趙怡翔從未在北美司與駐美代表處歷練過一天，如何可以做好「政治組長」這個工作？這才是問題。

黃暐瀚表示駐美代表處在外交部，是天下第一處，是每一位外交人員，都夢寐以求的單位，更別說，這個夢寐以求單位的夢寐以求的位子，就是「政治組長」，這樣的「鑽石缺」，被一個沒有經過外交特考，沒有到駐美代表處歷練過一天的人給佔了？一堆在北美司和美處歷練超過15年的老資格們，怎不傻眼？怎麼不心寒？

黃暐瀚更指出駐美代表處分為兩組，一組是政治組，負責國務院，各部會；另一組是國會組，則要搞定美國國會。美國國會要怎麼搞定？如果你在20年前，就到美處當三等秘書，然後到國會，到部會拜碼頭，串門子，然後認識了幾個年紀相仿的「小助理」們。然後20年後，那個當年跟你一起打球，一起喝酒，還一起在路邊吐的「Body Body」，現在變部長了，變成議員了。這部長，這議員，怎能不熟？這就是「人盯人」，這就是「養線」，這就是資深外交官的價值。

但趙怡翔沒有一天這樣的經歷，沒有這種人脈的累積，黃暐瀚直指趙怡翔直接空降當組長，下面有副組長，有一堆組員跟秘書，他要怎麼「帶人」？他要怎麼「指揮」？這才是最大的問題。那何不直接任命趙怡翔為「駐美代表」？然後「政治組長、國會組長」的那些工作，還是交給資深外交官去做，趙怡翔不懂沒關係，他代表總統，他可以直接下令指揮，這樣就沒問題了。

黃暐瀚強調政治任命，自古皆然，成王敗寇，選輸下台。趙怡翔當口譯，當秘書都完全ＯＫ，但用政治命令去佔事務缺，那就問題大了。

(中時電子報)

文章來源：黃暐瀚臉書

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