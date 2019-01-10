長和公園改善開工 打造全齡共融公園

新竹市政府10日舉行長和公園整建動工儀式，將打造適合全年齡層的友善空間。（陳育賢攝）

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為提升市民生活品質，新竹市政府向內政部爭取經費改造市中心的長和公園，10日在動工儀式後將進行環園慢跑道、籃球場、地景式遊具等多項設施整建，並改善樹根導致地面不平順等問題，將長和公園升級為友善、適合全年齡層的友善空間。

長和公園位於竹市地方信仰中心長和宮旁，佔地約5200平方公尺，裡頭的百年榕樹更被當地人稱「榕樹公」，為居民重要休憩空間，但該公園啟用27年來，未經大規模整修，長久下來已有積水、鋪面不平整等問題。

為了打造更優質的公園，市府將重新配置空間，打除園內牆面增加通透性、採用活鋪面保護樹木，並重新整地，解決積水與植栽混雜等問題，並增添花架長廊與兒童地景式遊具等設施，打造更舒適的鄰里休憩場所。

市長林智堅表示，目前竹市已完工與改建中的公園有22個，未來還會持續整理老舊公園，過去竹市府整修過公園頗受好評，如中央公園紅遍全國，外縣市孩子來都會前往遊樂。

市府近年來累積許多經驗，努力向中央爭取經費，所以竹市建設越多，財政卻越好，公園改造跟基礎建設一樣，是市民最需要的設施，此次長和公園在地方人士與議會協助下，將打造出煥然一新的環境，供市民休憩。

林智堅說，過去長和公園常有積水、無障礙設施不良、景觀凌亂等問題，未來會讓設施融和景觀，並著重使用者需求，協助裝修不同年齡層需要的設施，包括長輩需要有椅背的座椅，孩子需要恰當的地景式遊具，這樣就會吸引親子前往。

此外，市府還將全方面盤整公園內植物，了解公園自然特性，打造友善、全年齡層都可使用的共融式公園。

城銷處長顏章聖表示，長和公園園內老樹因樹穴太小樹根凸起，導致行人容易絆倒，嬰兒車、輪椅進出不便，此外更有機車騎入公園、棚架破損、積水等問題，此次修繕將投入1298萬，首重擴大樹穴、設立阻根板，解決樹根凸起問題，並裝設260公尺慢跑道，讓行人有舒適步行空間，也會改善夜間的照明設備，友善民眾夜間入園。

(中時 )

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