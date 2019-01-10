視線昏暗少人管 筏子溪河濱公園危險多

2019年01月10日 15:14 中時 林欣儀

連接台中市烏日與南屯區的筏仔東路一段，近年來因地方發展、筏子溪河濱公園落成，交通量及休憩民眾增加，但長達2公里的防汛道路卻幾乎沒有路燈，每到夜間視線昏暗、車禍頻傳，上月底還有騎士為閃避路人而摔車、傷勢嚴重，市議員吳瓊華邀集相關單位會勘，呼籲市府儘速處理。

沿著筏子溪堤防闢設的筏子溪河濱公園去年啟用後，每逢假日總吸引不少休憩民眾來拍照或運動，吳瓊華指著河濱公園前的大階梯，她說，民眾一走下階梯就緊鄰防汛道路，孩子不小心在嬉戲時可能衝到馬路中間，再加上這條路車流多、車速快，相當危險。

其實，筏仔東路一段車禍頻傳，身為受害者家屬的廖先生也站出來，他說，兄長上月27日晚間約7點多騎機車要返回烏日區住處，行經附近，因視線昏暗，突然一名長者從路邊竄出，發現時剎車已來不及，哥哥為閃避該路人而摔車，送醫緊急施行腦部手術、最近還要進行肋骨手術，家人已商議打算申請國賠。

吳瓊華不滿表示，筏仔東路一段銜接南屯區與烏日區，長約2公里，但沿線幾乎看不到路燈照明，汽機車駕駛只能仰賴緊鄰的台74線快速道路上的微弱照明，不只行車危險，也容易成為治安死角，相關單位應重視並儘速處理。

台中市政府建設局養護工程處路燈科指出，將釐清該道路管轄單位後，進行評估設計，若設計通過，則會籌措預算、展開設計發包與施作。

(中時 )