中職》郭泓志復出有譜？IG貼文「3月見」

2019年01月10日 15:16 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

在 Instagram 查看這則貼文 3月見 郭泓志（@kuola68）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 9 日 下午 7:51 張貼

富邦悍將投手郭泓志去年季後賽與投手丘道別的畫面觸動不少球迷，認為還能繼續投，希望他能在意選手身份走上球場，今天（10日）郭泓志在個人IG貼文「3月見」，並附上健身房的照片，不少球迷紛紛留言回應：「等你等好久。」

郭泓志去年在季後挑戰賽第4戰中繼登板，完成中繼任務後，他單膝跪地，以手親吻從小相處到大的投手丘，象徵為自己的球員生涯劃下句點，這一幕讓不少球迷哭紅眼睛，以為不死鳥終於要降落了。

退休後的郭泓志多了不少與家人相處的時間，他時常在個人IG分享自己的退休生活，包括與家人出遊、在自己經營的健身房運動，也有他與前旅美球星王建民的合照。

不過7日郭泓志貼出他與王建民的合照，並寫下：「昨天再次看#後勁王建民，感動依舊，再次看看銀行戶口，我決定復出了。」讓不少球迷驚呼，不死鳥又要重新飛翔了嗎？

不過富邦球團對此沒有明確回應，只表示，仍在與郭泓志討論，並計劃在13日春訓時一併公布他的未來動向。郭泓志的經紀人張家銘也透露，有確切的消息會公布。

但日前中職聯盟針對郭泓志的歸屬問題表示，他目前是自由契約球員，所有球隊都可以與他接觸，不過統一獅與Lamigo桃猿並不會爭取郭泓志加盟，中信兄弟則得視球隊需求後才會決定。

今天郭泓志又在IG貼出健身房的照片，另外他還拿著健康、養生的便當餐盒，並寫道：「3月見。」中職的開幕戰也在3月，讓球迷更好奇，郭泓志是不是真的確定要復出了。

(中時電子報)