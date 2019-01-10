分析韓國瑜上任後綠營作為 網譏：史上最大崩潰潮！

高雄市長韓國瑜。（資料照,方濬哲攝）

友善列印
中時電子報
／綜合報導

高雄市長韓國瑜上任後，一舉一動仍備受外界關注。有網友指出，韓上任後所說的、做的都會被說是害高雄，且民進黨高雄立委、議員、前新聞局長無一不落井下石的，他直言「史上最大崩潰潮！」

台灣九合一大選落幕，韓國瑜「韓流」旋風仍持續造成轟動，人氣雖持續強強滾，但也因此讓許多人以放大鏡檢視，其中包括推出名人行銷政策拚觀光、夜宿計畫、新市府人事案都引來討論。此外，韓國瑜妻子李佳芬昨探視偏鄉學童與自閉症畫家，也被民進黨議員高閔琳酸「外戚干政」，讓韓國瑜都跳出來回應。

網友wirewool在PTT發文指出，從去年九合一當天晚上八點後，八卦、高雄版一片哀鴻遍野，他原以為上任後會停歇，卻沒想到力道好像更加強大。無論韓國瑜說的、做的一切一切，都會被說都在害高雄、損高雄，連一點肯定或祝福的話都說不出口。

此外，他說民進黨高雄立委、議員、前新聞局長無一不落井下石的，都在等著看韓國瑜笑話，「這樣做對民進黨有那麽加分嗎？」

對此，網友紛紛表示「藍綠都一樣但綠打韓打到沒腦袋了」、「相比之下邁邁真的還滿好的 一直幫韓總說話」、「還沒做一個月就被說的好像高雄退步20年一樣」、「3個月就翻盤20年執政 那麼崩潰也不意外啦」、「非民進黨的政治支票都是即期票啦, 上任馬上就要兌現的」。

(中時電子報)

文章來源：PTT

口譯哥接任駐美高官　黃暐瀚：乾… 趕在內閣總辭前！政院通過文化基…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。