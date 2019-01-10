分析韓國瑜上任後綠營作為 網譏：史上最大崩潰潮！

2019年01月10日 15:24 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

高雄市長韓國瑜上任後，一舉一動仍備受外界關注。有網友指出，韓上任後所說的、做的都會被說是害高雄，且民進黨高雄立委、議員、前新聞局長無一不落井下石的，他直言「史上最大崩潰潮！」

台灣九合一大選落幕，韓國瑜「韓流」旋風仍持續造成轟動，人氣雖持續強強滾，但也因此讓許多人以放大鏡檢視，其中包括推出名人行銷政策拚觀光、夜宿計畫、新市府人事案都引來討論。此外，韓國瑜妻子李佳芬昨探視偏鄉學童與自閉症畫家，也被民進黨議員高閔琳酸「外戚干政」，讓韓國瑜都跳出來回應。

網友wirewool在PTT發文指出，從去年九合一當天晚上八點後，八卦、高雄版一片哀鴻遍野，他原以為上任後會停歇，卻沒想到力道好像更加強大。無論韓國瑜說的、做的一切一切，都會被說都在害高雄、損高雄，連一點肯定或祝福的話都說不出口。

此外，他說民進黨高雄立委、議員、前新聞局長無一不落井下石的，都在等著看韓國瑜笑話，「這樣做對民進黨有那麽加分嗎？」

對此，網友紛紛表示「藍綠都一樣但綠打韓打到沒腦袋了」、「相比之下邁邁真的還滿好的 一直幫韓總說話」、「還沒做一個月就被說的好像高雄退步20年一樣」、「3個月就翻盤20年執政 那麼崩潰也不意外啦」、「非民進黨的政治支票都是即期票啦, 上任馬上就要兌現的」。

(中時電子報)