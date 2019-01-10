桃機二航廈驚見打包病死豬 設計師：瞬間清醒

桃機二航廈裝置藝術讓設計師瞬間清醒。(翻攝吳介民臉書)

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中時電子報
桃機二航廈裝置藝術讓設計師瞬間清醒。(翻攝吳介民臉書)

國際機場為國外旅客，到達這國家的第一印象，有設計師在臉書PO文表示，一踏進機場國門，看到桃園機場二航廈的裝置藝術，像是被打包的非洲豬瘟病死豬，醜到讓他瞬間清醒。網友也留言說，「遠拍真像裹屍布」。

藍本設計執行長吳介民在個人臉書PO文，表示返國到桃園機場二航廈時，看見走道旁的裝置藝術，讓他傻眼，他說「一踏進機場國門，迎面來的是一排白白的物體，像是被打包的非洲豬瘟病死豬，細看後讓我瞬間清醒，我到台灣了」。

桃機二航廈裝置藝術讓設計師瞬間清醒。(翻攝吳介民臉書)

他感慨表示，「相信專業很痛苦嗎」、「為什麼台灣公部門沒有設計部」、「為什麼台灣就是有辦法把東西弄的很醜」、「政府部門的美感再不放手就等撒手了」，並懷疑「這是裝置藝術還是裝智障藝術」。

網友也紛紛回應，「遠拍真像裹屍布」、「一般用白色包裹起來的除了病死豬之外，也包裹別的物件」、「是雪？還是雪特」、「不敢相信，你確定是機場？」、「公家單位是預算先決，設計是什麼？能吃嗎」更有網友表示，「應該是救生用品！等航廈漏水時旅客可以拿來當浮板」、「台灣需要一位設計師出身的政治人物」。

(中時電子報)

文章來源：吳介民臉書

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