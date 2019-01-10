趕在內閣總辭前！政院通過文化基本法草案

2019年01月10日 15:47 中時 張理國

趕在內閣總辭前夕，行政院通過歷時一年多討論的「文化基本法」草案，作為推動文化事務的上位法制。賴揆表示，台灣的文化豐富多元，人民作為文化的主體，所享有的創作、參與等文化權利應受保障，政府也應肩負打造有利文化發展環境、促進文化多樣發展等責任，政府推動「文化基本法」，確立國家文化發展基本原則及施政方向，落實文化公民權，實現「文化台灣」願景。

為了凝聚台灣精神與核心文化價值，保障人民文化權利，促進文化永續發展，文化部制定「文化基本法」草案，做為推動文化事務的根本，期以文化治理的視野融入國家發展，厚植文化力，實現文化臺灣。

文化部表示，本草案是台灣推動文化事務之上位法制。為與國際文化人權接軌，將聯合國「經濟社會文化權利國際公約」、「世界文化多樣性宣言」與「保護和促進文化表現形式多樣性公約」之意涵，充分融入條文中，以彰顯文化主體係人民，文化作為思想表達，應基於表意自由之原則，由下而上自主形成之精神；強調國家除尊重文化多元多樣發展外，亦應打造文化公共領域及有利文化發展之環境，讓文化為全民共享。

有鑑於「文化民主化」為文化發展之核心理念，文化部期待透過草案再造文化治理體系，強化中央與地方之協力治理，每四年定期召開全國(地方)文化會議，並建立常態性文化政策參與機制，落實文化公民權。又為逐步建構藝文發展生態系，針對延攬、培育文化人才及促進跨界交流，健全文化藝術工作者之工作條件與環境等，予以具體規範，期能從扶植創作端著手，讓藝術的自由創作與多樣性成為文化生生不息的力量；另責成政府須踐行臂距原則，強化中介組織角色與功能，推動專業、公平、透明之獎補助機制，挹注資源予藝文團體及藝文人士。

文化部說，草案立法目的之一，在於改善現行文化施政面臨之問題與限制。如為保障文化預算之充裕，規定各級政府應寬列文化預算，並由中央設置文化發展基金，以增加預算管理及運用之彈性。又本草案嘗試突破採購法部分框架，授權訂定文化藝術採購相關事項之辦法，以及規範不適用政府採購法之情形，以保障文化藝術價值及文化與藝術工作者權益。

文化部指出，在「文化基本法」完成立法後，行政院將研訂子法及啟動相關配套措施，讓文化基本法成為奠立台灣文化治理的基石與里程碑。文化部期待各級政府及社會各界給予支持，共同推動，以全面提升台灣文化內涵，將文化主體性還給人民，並用開放的台灣文化迎向廣闊的世界。

(中時 )