第一美胸男友爆勾好友妻 「苦主」回：我就在旁邊

2019年01月10日 15:23 中時電子報 蔡曉婷

連凱否認尹子維勾搭他妻子傳言。（圖／翻攝自連凱微博）

連凱幫尹子維說話。（圖／翻攝自尹子維Terence微博）

28歲「大陸第一美胸」女星徐冬冬最近公開認戀大她15歲男星尹子維，網友挖出尹子維過去疑似和好友連凱老婆Amanda過從甚密，在慶功宴上趁著酒意貼臉，報導更指連凱當下立刻臭臉，兄弟反目，昨(9日)連凱發文替尹子維說話，透露尹子維和他妻子被偷拍時，自己人就在旁邊，實情並非報導所說，「子維不是花心的人」。

擁有35E魔鬼身材的徐冬冬近來公開宣布「封盤」，與男星尹子維穩定交往中，網上最近熱傳2006年尹子維疑在與吳彥祖等人組成「alive」所拍電影首映會後，當眾借醉挑逗連凱老婆，質疑他勾搭好友妻，對此，連凱稍早出聲，表示稍早看到這則新聞忍不住笑出來了，虧記者不做功課，「大家在說話，我就在旁邊，竟然說他在熱吻」。

連凱強調：「我夫人和子維也是很好的朋友，像家人一樣。從我27歲時後我們就在一起了，她叫Amanda，怎麼會把另一位演員Amanda S扯進來了，昏…真是對不起人家」，並幫好兄弟背書說：「從我們認識以來，子維就不是一個花心的人，不明白為什麼總是要這樣寫他？」最後祝福徐冬冬、尹子維要幸福，尹子維也轉發說：「Thanks homie!!!（謝謝哥兒們）」。

而徐冬冬稍後回應說：「想感慨一下：或許是因為尹先生曾演過一些反派角色的關係吧，導致大家會把生活中的他與他飾演過的角色混淆」，最後力挺男友說：「很感謝朋友仗義執言，也很感謝所有願意相信尹先生的朋友們」、「新的一年，我們用愛與事實說話，好嗎？」

(中時電子報)