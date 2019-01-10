第一美胸男友爆勾好友妻 「苦主」回：我就在旁邊

徐冬冬、尹子維日前公開交往。（圖／取自《on.cc東網》；翻攝自徐冬冬微博）

友善列印
中時電子報
連凱否認尹子維勾搭他妻子傳言。（圖／翻攝自連凱微博）
連凱幫尹子維說話。（圖／翻攝自尹子維Terence微博）

28歲「大陸第一美胸」女星徐冬冬最近公開認戀大她15歲男星尹子維，網友挖出尹子維過去疑似和好友連凱老婆Amanda過從甚密，在慶功宴上趁著酒意貼臉，報導更指連凱當下立刻臭臉，兄弟反目，昨(9日)連凱發文替尹子維說話，透露尹子維和他妻子被偷拍時，自己人就在旁邊，實情並非報導所說，「子維不是花心的人」。

擁有35E魔鬼身材的徐冬冬近來公開宣布「封盤」，與男星尹子維穩定交往中，網上最近熱傳2006年尹子維疑在與吳彥祖等人組成「alive」所拍電影首映會後，當眾借醉挑逗連凱老婆，質疑他勾搭好友妻，對此，連凱稍早出聲，表示稍早看到這則新聞忍不住笑出來了，虧記者不做功課，「大家在說話，我就在旁邊，竟然說他在熱吻」。

連凱強調：「我夫人和子維也是很好的朋友，像家人一樣。從我27歲時後我們就在一起了，她叫Amanda，怎麼會把另一位演員Amanda S扯進來了，昏…真是對不起人家」，並幫好兄弟背書說：「從我們認識以來，子維就不是一個花心的人，不明白為什麼總是要這樣寫他？」最後祝福徐冬冬、尹子維要幸福，尹子維也轉發說：「Thanks homie!!!（謝謝哥兒們）」。

而徐冬冬稍後回應說：「想感慨一下：或許是因為尹先生曾演過一些反派角色的關係吧，導致大家會把生活中的他與他飾演過的角色混淆」，最後力挺男友說：「很感謝朋友仗義執言，也很感謝所有願意相信尹先生的朋友們」、「新的一年，我們用愛與事實說話，好嗎？」

(中時電子報)

主持尾牙犯大忌！男星說錯話害整… 楊冪罕見嘟嘴網電暈！噴母愛哄娃…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。