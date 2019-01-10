王金平鬆口參選總統？網友秒回：朱立倫加油！

2019年01月10日 15:33 中時電子報 王子瑄

前立法院長王金平近來動作不斷，除在選後啟動全國「感恩餐會」，並持續「橫跨藍綠」與各人士互動，就連「白色力量」的柯文哲與「禿子力量」韓國瑜也不錯過，還加碼15號發表新書《橋─走近王金平》。是否問鼎2020總統大位？今(10)更鬆口：「因緣到了就會宣布。」諷刺的是，訪問直播底下，竟有網友秒回：「朱立倫加油！」

自從協助韓國瑜高雄動員造勢，王金平重回風頭浪尖。韓大勝後，曾出汗馬功勞的王被部分人士認為「功不可沒」，這位以圓滑、人脈著稱的政壇大老，也重新躍上焦點。尤其在柯文哲指王「有準備要選」後，王的一舉一動再再牽動各界目光。

事實上，王金平近來動作頻頻，選後「感恩餐會」全國跑透透、積極與柯文哲一同亮相，11、17號還將於雲林、高雄舉辦餐會；同時新書《橋─走近王金平》下週也將上市，內容談及太陽花學運與馬王政爭心路歷程。

9日中午國民黨舉辦尾牙宴，傳聞席間王金平透露，預計農曆年後宣布角逐總統，現場熱情支持者更起鬨高呼「總統好！」晚間王受訪時，則不願多說，僅表示：「時間到了自會有答案」。今受訪時鬆口：「因緣到了就會宣布。」並強調，一旦宣布參選就表示下定決心，接下來要勇往直前，一切盡力而為。也笑稱，不是先宣布就取得「聽牌」優勢。被外界認為答案呼之欲出。

相較王金平的「老驥伏櫪，志在千里」，許多網友顯然持不同意見。就在今日王受訪直播如火如荼播出後，底下網友秒回：「朱立倫加油！」這「文不對題」的回應卻引來網友們按讚。

此外，有網友砲聲隆隆毫不客氣，留言：「作夢就好」、「不要亂了」、「蔡總統連任成功一大步了」。對於世代交替與年齡問題，網友也很有看法：「1941年幾歲了？還要出來選！」「都幾歲了」、「太老了，投不下去！」「老藍男大戰中藍男，給小藍男一次機會，好不好...」經歷方面網友也不乏評論，表示：「王金平以前不敢選立委，現在要選總統？台灣難道需要一個『瞧』事情的領導人？」「出來選哪來的民意？連區域立委都不敢選了」。

(中時電子報)