李佳芬做公益 竟又遭綠議員嗆「問候韓國瑜」

民進黨籍高雄市議員高閔琳。(圖/本報資料照，柯宗緯攝)

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中時電子報
/綜合報導
高閔琳回應網友留言。(圖/取自網路)
高閔琳臉書回應。(圖/截自 高閔琳臉書)

高雄市長韓國瑜馬不停蹄的跑行程，妻子李佳芬也開始出席各項公益活動，卻被民進黨議員高閔琳、邱俊憲酸「外戚干政」，韓國瑜霸氣護妻回應後，高閔琳昨再開嗆，說「你說李佳芬？我開議後會幫你問候他老公」。惹大批網友不滿開嗆，也許是擔心被理性人士評論，她再發了一篇文，要外界「用愛包容」她。

李佳芬9日上午先是出席甲仙區小林國小活動，並呼籲家長用更開闊的胸襟看待學生使用3C產品，讓孩子從中學習、犯錯並修正；接著前往自閉症畫家展覽「看星星在說畫」，她還呼籲各界，接納純真的天使畫家們，肯定媽媽們的辛勞。

但李佳芬的公益行程，卻遭民進黨議員高閔琳與邱俊憲在臉書高分貝痛批，高稱市長夫人李佳芬明明不具公職身分，卻用市府資源到處跑，帶著官員隨行，發布新聞採訪通知，「根本公器私用、外戚干政」，「嗆到底誰是市長」。

韓國瑜回應此事說，「佳芬只是以市長夫人身分關心偏鄉小朋友，卻被這樣聯想、批評，實在太扯」。

在事前，她還在臉書回覆嗆網友，說「你說李佳芬？我開議後會幫你問候他老公」，絲毫不認發言不妥，待事件發酵後，卻又縮回去，盼各界「用愛包容」她。

(中時電子報)

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