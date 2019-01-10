早餐店常用玉米罐打蛋 揭老闆沒說的暗黑手法

很多早餐店老闆都有用玉米罐頭來打蛋。示意圖。（圖/達志影像）

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中時電子報

很多早餐店老闆都有用玉米罐頭來打蛋，但重複使用會殘留蛋液滋生細菌，許多連鎖早餐店加盟總部禁止旗下加盟店以玉米罐頭打蛋。

民眾一早踏進早餐店，常會看見早餐店阿姨隨手拿起一顆雞蛋，打進空的玉米罐頭內，迅速攪拌後倒在煎台上，讓人眼睛應接不暇，也不禁感到疑惑，為什麼早餐店都要用玉米罐頭來打蛋呢？莫非玉米罐頭含有什麼玄機，可以讓雞蛋更加美味？

《食力food NEXT》報導，不少早餐店業者其實回應「完全沒有玄機」，一切都為圖方便，畢竟玉米是早餐店最受歡迎的食材之一，空罐頭取得容易，加上形狀、大小與容器深度適合打蛋、將蛋攪拌均勻，所以「早餐店老闆」才會出現這個共同手法。

雖然業者這舉動不是美味關鍵，但裡頭卻藏有食安危機！因為打完蛋的罐頭會殘留蛋液，成為滋生細菌的最佳補品，所以許多連鎖早餐店加盟總部禁止旗下加盟店以玉米罐頭打蛋，以免造成民眾觀感不佳。

由此可見，問題不在玉米罐，而是重複使用的打蛋容器是否勤於更換，否則就算老闆用的是不鏽鋼碗，一整個早上下來也會滋生細菌。《DailyView網路溫度計》也要提醒民眾，若發現店家使用的罐頭有生鏽、骯髒等情形，可要當心了，因為那很可能是「陳年罐頭」，代表這家早餐店安全衛生管理不太用心。

另外，關於網路謠言「罐頭內層都會鍍上一層鋁，因此有鋁溶出的危險，長期下恐導致慢性鋁中毒」，台灣罐頭食品工業同業公會官網指出，市售罐頭大多不含鋁，是馬口鐵鍍鋅或鍍錫，所以沒有釋出鋁的危險，鋅或錫被釋出機率也很低，因此不用擔心。

(中時電子報)

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