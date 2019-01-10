狠殺直播主女友 恐佈情人出庭淚崩下跪

2019年01月10日 15:58 中時 王己由

「17直播」邱姓女直播主，不願與前男友廖晏霆復合，去年5月遭廖狠刺5刀致死，檢察官依殺人罪起訴，台北地方法院今(10)日開庭辯論，廖還是否認故意殺人，仍堅稱自己原想割腕或上吊自殺，想用凶器嚇唬被害人，面對邱女父母嚴詞批判，都要求判他死刑，廖痛哭下跪向邱女父母磕頭、道歉。全案辯論終結，定2月21日上午宣判。

北院今(10)日開庭審理邱喬琪命案，傳喚邱女父母出庭。邱父哽咽說，世間最痛莫過失去至親，白髮人送黑髮人不是親生經歷難以想像，兩人相愛，應互相照顧，分手也應好聚好散，廖卻帶刀埋伏，趁他女兒出門強闖殺人，還企圖說成意外，想要減刑，連警察趕到敲門都不開門，延誤急救，行為極其無情，絕對不會原諒他，「請法官判他死刑，給以為殺人不會判死的人一個震懾！」

邱母則表示，把女兒養得活潑、善良、漂亮，女兒的死，她以為時間久了就不痛了，但她錯了，直到現在晚上還是無法入眠，無法接受女兒躺在血泊中死去，廖不知羞恥，再三狡辯，殺人償命是天公地道，請法官判他極刑，告慰女兒在天之靈。

坐在被告席的廖晏霆，面對被害人父母的嚴辭批評，身體有些發抖，他聽完後起身痛哭，更當庭跪在地上向邱父、邱母磕響頭。他說，「叔叔、阿姨對不起！你們對我很好，我卻害你們那麼痛」，還說「我永遠不會原諒自己，希望叔叔、阿姨能走出傷痛，讓時間撫平傷口，無論法官怎麼判他都沒有意見」。庭末，審判長諭知辯論終結，定2月21日上午11時宣判。

(中時 )