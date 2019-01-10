高志鵬入監拖拖拉拉 律師：若是癌症或植物人…

2019年01月10日 15:49 中時電子報 張達智

前民進黨立委高志鵬，被控貪汙罪判刑4年6月定讞，新北地檢署今天（10日）上午傳喚他發監執行，但高志鵬在發監前再「出招」，於1月8日二度遞狀向台北地檢署聲請延緩至15日執行，並呈報助理位於台北市的住居所，提供北檢執行。儘管高志鵬使出「拖字訣」，但調查官下午直奔高志鵬三重住處押人，目前暫押在土城看守所，預計下週送宜蘭監獄。

律師林智群在臉書發文表示，每個被告碰到執行都一樣，都希望能拖就拖，也會提出一堆不是理由的理由。不過根據他的經驗，除非有一堆疾病（心血管疾病＋糖尿病＋蜂窩性組織炎尤佳）或懷孕，不然地檢署通常不會准。

所謂一堆疾病也不是「阿狗阿貓的病」就可以，如果是癌症或變植物人（這個算心神喪失）」是比較會被接受的！

根據刑事訴訟法第467條：

「受徒刑或拘役之諭知而有左列情形之一者，依檢察官之指揮，於其痊癒或該事故消滅前，停止執行：一、心神喪失者。二、懷胎五月以上者。三、生產未滿二月者。四、現罹疾病，恐因執行而不能保其生命者。」

林智群並說，根據以往法院判決，以下疾病都曾被打回票：

1.慢性阻塞性肺疾病

2.心肌梗塞症

3.腰椎退化性關節炎

4.攝護腺癌（因擴散速度較其他癌症慢）

5.骨盆粉碎性骨折併薦椎神經損傷

6.思覺失調症

(中時電子報)