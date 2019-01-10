他問「Janet在無人島撿到雜牌堅果？」本尊回應網笑翻

他問「Janet在無人島撿到雜牌堅果？」(圖為無人島示意圖 shutterstock)

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中時電子報

藝人Janet（謝怡芬）代言的萬歲牌堅果的廣告深植人心，一句「不是萬歲牌我可是不吃的喔」成為她的招牌台詞。一名網友就在PTT發文，好奇問「假如有一天，Janet獨自被困在無人島餓好多天，卻撿到不是萬歲牌的堅果，她會拿起來吃嗎？」對此，網友們都覺得這問題廢到笑，連Janet本人也笑哭，在臉書問「你們覺得呢？」還hashtag「#不是萬歲牌我可是不吃的喔！」

原PO在PTT八卦版發文後，網友們紛紛留言「打電話叫萬歲牌來空投」、「有夠無聊但我笑了XD」、「為什麼那句話有聲音啦」。還有人提議「吃了立刻被萬歲牌派直升機抓回來當然吃了脫困啊」、「吃完後會有一個律師游泳送存證信函給她」、「吃了盛香珍一秒變美秀：己桶午撒航！」、「別管堅果了，比較想跟她一起待在無人島」。

就連Janet也回應「你們覺得呢？#不是萬歲牌我可是不吃的喔！」貼文戳中網友笑點，「撿起來，不是萬歲牌也變成萬歲牌了XDD」、「根本沒有堅果!只有wilson吧」、「其實上次在COSTCO遇到Janet，我也想拿起旁邊COSTCO賣的堅果這樣問」。

(中時電子報)

本尊回應網笑翻(翻攝自Janet Hsieh 謝怡芬臉書)
(翻攝自Janet Hsieh 謝怡芬臉書)

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