網球》YONEX辦訓練營 活動食宿全包了

2019年01月10日 15:56 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

網球運動近年來在亞洲迅速發展，亞洲選手在四大滿貫賽也都有不錯成績，像是日本一哥錦織圭長期高居世界前十，點燃了許多亞洲小將和教練的網球夢，運動用品品牌YONEX秉持培育下一代好手的信念，主辦Vamos. J訓練營，讓年輕選手們自小養成科學化訓練的正確觀念。

YONEX VAMOS．J訓練營從2011年開始舉辦，連續五年來台舉辦，透過科學化訓練以及觀念交流，帶給學童及教練團不一樣的網球視野，今年活動邀請台灣12、14歲組優秀小將們參加，並由日本專業教練團親自來台教學，包含YONEX VAMOS．J計畫總教練二本松一、日本YONEX專聘教練五藤健介、世界單打排名最高 39，雙打 98 名的前職業選手小畑沙織、日本奧會體能團隊成員中村辰伴與宮本圭等。

教練團將傾囊相授，分別各就所長開課，嘗試以科學化拆解網球各項基本動作與訓練方法，讓學員能從各方面提升自我觀念，加上活動食宿等全部費用由主辦單位買單，受到小選手和家長好評。

YONEX贊助的網球選手中，韓國新生代好手鄭泫去年闖進澳網4強，日美混血的大坂直美更摘下2018年美網女單后座，成為史上首位在大滿貫單打封后的日本選手，在這次訓練營受訓的小將們，本月11至13日要在高雄樹德科技大學接受進階訓練，期待專業教練團隊準備的菜單能夠幫助他們更上一層樓，成為下一代的亞洲網球新星。

(中時電子報)