可樂旅遊結盟SAPConcur 企業出差費用平均年省20％至30％

2019年01月10日 16:09 工商 姚舜

搶攻企業差旅商機，代理近百家航空公司，平均年開票量超過百萬張的大型旅行社與旅遊票務中心可樂旅遊，已正式與全球差旅與費用管理解決方案的市場領導者SAPConcur公司簽約合作，希望透過強強聯手，以每年平均可為企業省下20％~30％差旅費用的服務訴求，爭取為全台企業服務機會。

根據統計，台灣企業每年差旅費佔總費用5％，是第二大「可控成本」，卻也最容易被忽略而造成資源浪費。可樂旅遊商務系統協理李淑齡表示，雖然航空官網、比價平台提供企業更多元的購票選擇，但與一般個人旅行相較，商務旅程往往變動性更高，員工自行上網比價，可能因不了解機票使用規則而誤訂不適用票種，或訂到沒有修改彈性的促銷票，反而衍生退票、改票等手續費用。

可樂旅遊結合OTA（OnlineTravelAgency）與在地傳統業者的優勢，除了有專屬平台提供企業便捷、透明的查價機制，還有專人客服提供差旅秘書等級的完整服務，近年更自國外引進節費管理，協助企業制定員工差旅政策、洽談航空專屬優惠。

目前全球財富五百大企業七成採用

SAPConcur差旅費用雲，可樂旅遊與SAPConcur差旅費用雲完成對接後，客戶透過SAPConcur系統訂位，即可直接帶入差旅政策，如指定航空、提前預訂、不同職階的票種規範等，以系統做第一步審核把關。可樂旅遊客服則針對訂位紀錄，以票務專業做第二重節費把關；此外，可樂旅遊的電子化收據還能結合SAPConcur差旅費用雲簡便的報帳機制，方便財務單位管控、稽核開支，評估企業每年平均差旅可省下20％至30％。

SAPConcur大中華區總經理林星華表示，SAPConcur差旅費用雲此次攜手台灣大型規模旅遊集團之一的可樂旅遊，期望共同協助企業從財務方面落實數位化轉型。現今多數企業皆朝向全球布局，出差需求相當普遍，讓跨國差旅費用管理更形困難。因此在推動財務數位化轉型時，企業應要選擇智慧又便利的差旅費用系統，以簡化過去繁瑣的差旅預定、收據蒐集、請款手續及審核流程。

林星華指出，透過SAPConcur差旅費用雲，員工可以透過系統來預定出差行程、並進行費用報銷，在行動裝置趨勢普及化下，主管或財務人員也可以透過App進行檢視與審核，創造流暢使用體驗，提升財務可視性，協助企業進行成本管理，帶來嶄新財務管理思維，體現智慧企業的核心價值。

李淑齡表示，過去受限於全球採購政策，無法直接與可樂旅遊合作的跨國企業，透過SAPConcur的對接，除了以更合宜的費用、獲取更在地的差旅服務，可樂旅遊還可提供職福會年度採購、員工旅遊、獎勵旅遊、公司活動規劃等客製旅遊方案，一站滿足企業所有需求。

展望未來，可樂旅遊副董事長姚大光表示，數據運算可由系統代勞，但人的服務溫度無可取代，從過去到現在，重視顧客滿意一直是每個可樂員工的DNA，顧客口碑更是可樂旅遊無可取代的優勢。透過與SAPConcur的合作，可樂旅遊將可在人機協作上實現更好的分流，讓系統處理資訊流，客服花更多時間來精進服務流，不僅為企業節省費用，也提升差旅行程品質，為企業、可樂旅遊以及SAPConcur締造三贏。

(工商 )