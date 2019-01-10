科科等值 教育部：會盡快讓高職實習課分組教師每周上16節

全教產今天召開記者會，呼籲教育部讓高職實習課分組教師每周上16節。（全教產提供）

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現在高中職老師除國文科每周教學時數14節外，其他各科為16節，唯獨技術高中（高職）實習課分組教學教師每周教學節數為18節，教團認為這是歧視。教育部國教署組長韓春樹表示，高職實習課分組教學教師每周教學節數16節是既定方向，會盡快修改規定來達成。

教育部去年8月發布「國立高級中等學校教師每週教學節數標準」，高中職各科教師除國文科每周教學節數14節外，其餘各科為每周16節，但唯獨技術高中（高職）實習課分組教學教師每周教學節數為18節，全國教育產業總工會認為這是歧視及特別對待。

台北市政府率先於去年8月30日發布「台北市高級中等學校教師每週教學節數注意事項」，自107學年起高中職各科教師除國文科每週教學節數14節外，包括技術高中（高職）實習課分組教學及各科教師均為每周16節，領先其他縣市，真正做到「科科等值」。

針對此一議題，全國教育產業總工會、全國高級中等學校教育產業工會及立委已於去年1月2日、3月6日、9月5日召開記者會，要求高職實習科目教師每週教學節數應比照其他科目為16節。教育部國教署9月5日記者會中表示待教育部發布技術型高中專業群科領綱公告後研議調整。

教育部終於在1月7日召開會議，研議技術高中（高職）實習課分組教學教師每周教學節數由18節調為16節，惟施行日期仍未確定，依教育部說法可能至少晚一學期，全教產認為這是差別對待！

全教產認為，因應108新課綱施行，高中職需開設1.2～1.5倍選修課程供學生選修。以目前教師員額限制根本不足以開設，尤其部分公立高中職更被員額控管，因此，增置教師員額是必要的配套措施。

韓春樹表示，要讓高職實習課分組教學教師每周教學節數16節，需要修改「國立高級中等學校教師每週教學節數標準」，這需要一些時間，教育部會盡量快，應該不用等到今年8月就可實施。

(中時 )

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